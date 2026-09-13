Tramp poručio Zelenskom da prestane sa napadima

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva!

Potpuno neočekivan zahtjev došao je uz tvrdnju da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela.

Ove izjave ukazuju na nastojanje Trampa da ograniči ukrajinske napade na ruski energetski sektor u trenutku kada se globalna tržišta goriva suočavaju sa sve većim poremećajima u snabdijevanju povezanim sa američkim ratom protiv Irana.

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"Gospodin Zelenski mora da uradi jednu stvar. Mora da prestane da uništava postrojenja za dizel gorivo u Rusiji", rekao je Tramp i nastavio:

"Neka napada ciljeve, ali ne i dizel gorivo, jer izaziva nestašicu dizela. Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim o tome... Ovo nije posljedica Bliskog istoka".

Trampov rat protiv Irana izbacio je iz funkcije više od 20 odsto kapaciteta za preradu nafte na Bliskom istoku i praktično zatvorio Ormuski moreuz, kojim je ranije prolazila približno petina svetskih zaliha nafte.

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Ukrajinske snage su 13. septembra napale rafinerije nafte u ruskom Krasnodarskom kraju i Republici Tatarstan, saopštio je Generalštab Ukrajine.

Trampov zahtjev Zelenskom stigao je iz Irske gdje se Tramp nalazi u dvodnevnoj posjeti.

(Telegraf)