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Na pomolu raspad Velike Britanije? Tri lidera pred važnim sastankom

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13.09.2026 13:59

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Велика Британија, застава
Foto: Boys in Bristol Photography/ Pexels

Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se u ponedjeljak, 14. septembra, u glavnom gradu Velsa, Kardifu, radi planiranja raspada Velike Britanije, a zahtijevaće i održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog Kraljevstva, objavio je danas londonski "Telegraf".

List navodi da će premijeri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske koji se zalažu za nezavisnost potpisati "memorandum o razumijevanju" na samitu u Kardifu, kojim će zahtijevati pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti.

Premijerima Škotske, Velsa i Sjeverne Irske pridružiće se Meri Lu Makdonald, predsednica Šin Fejna i liderka opozicije u Irskoj, a okupiće se u ponedjeljak u hotelu sa pet zvezdica "Sent Dejvids".

List navodi da će memorandum obuhvatiti četiri oblasti - ekonomiju, energetiku, Evropu i međunarodnu saradnju i samoopredjeljenje.

Sastanak se održava nakon što je britanski premijer Endi Bernam u srijedu predložio poslanicima da će odobriti još jedan škotski referendum ako postoji jasan konsenzus o tome.

Samit u Kardifu će se održati dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku.

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Tokom posjete Dablinu u subotu, Tramp je rekao da bi pridruživanje Sjeverne Irske Irskoj bilo "odlična stvar".

Lider Škotske nacionalne partije i premijer Škotske Džon Svini iznio je tvrdnju da se Bernam "suočava sa idejom da će ući u istoriju kao posljednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".

Poraz laburista u Velsu na majskim izborima znači da su sada stranke koje se zalažu za nezavisnost prvi put na vlasti u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i Velsu.

(Tan‌jug)

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Tagovi :

Velika Britanija

Škotska

Sjeverna Irska

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