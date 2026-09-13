Pred sudom u austrijskom St. Peltenu pojavio se državljanin Bosne i Hercegovine, nastanjen u Tulnu, koji se suočio sa više teških optužbi, među kojima i posjedovanje d‌ječije pornografije.

Ipak, razlog zašto je prvobitno završio iza rešetaka jeste optužba za nanošenje tjelesnih povreda, sad već bivšoj, partnerki.

Kako mediji prenose on se, konkretno, tereti za za pokušaj namjerne teške tjelesne povrede, pokušaj teške tjelesne povrede, prinudu i krivična d‌jela posjedovanja seksualno eksplicitnog materijala o zlostavljanju d‌jece i seksualno eksplicitnih prikaza maloljetnika.

Do napada na partnerku došlo prije nekoliko mjeseci, kada se su se njih dvoje provodili sa prijateljima, u stanu njegove majke. S obzirom da su svi bili u stanju teške alkoholisanosti, majka iz je izbacila na ulicu, gd‌je se on sukobio sa partnerkom. Svađa je navodno prerasla u fizički sukob. Prema navodima javnog tužilaštva u Sankt Peltenu, on ju je gurnuo na zemlju na ulici i udario je nogama u tijelo i lice. Prolaznik joj je pritekao u pomoć. Čuo je vriske žene i odvukao muškarca od nje.

Nije želio vezu

Inače, zbog prethodnog krivičnog d‌jela, optuženi je bio u zatvoru do ljeta prošle godine i pušten je uslovnu slobodu kada se i preselio se u Tuln da živi sa majkom. Poznavao je navodnu žrtvu i prije zatvora, ali su se bolje upoznali tek prošle godine. Njih dvoje su se povremeno „zabavljali“ zajedno. Međutim, to nije bila veza, i on nije bio uopšte zainteresovan za nju.

Na pitanje zašto se uopšte sastajao sa njom, optuženi je odgovorio: "Da prekratim vrijeme, zašto da ne?"

Prema optužnici, on joj je uganuo zglob, povrijedivši je. Takođe joj je navodno prijetio, rekavši da će se desiti nešto mnogo gore ako ode u policiju.

Od udaraca pesnicama i nogama zadobila je modrice i hematome po tijelu i licu. Takođe joj je iščupana minđuša. Ona je dokumentovala svoje povrede fotografijama.

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Okrivljeni je tvrdio da je nije napao. Tvrdio je da je ona sama nanijela povrede:

"Pala je sa skutera, to je sve što mogu da kažem", Rekao je da je već bila povrijeđena i navodno je svoj pad spomenula i prijateljima koji su bili s njima tu noć.

D‌ječija pornografija na mobilnom telefonu

Inače, on je prvo pobjegao nakon incidenta i policiji nije bilo lako da pronađe 36-godišnjaka. Nakon što je konačno lociran i uhapšen, policija je u njegovom telefonu pronašla inkriminišući matarijal.

Policija je pronašla tri seksualno eksplicitne slike maloljetnika na njegovom mobilnom telefonu. Muškarac iz Tulna je negirao da ih je namjerno preuzeo.

"Gledao sam pornografiju, ali ne d‌ječiju pornografiju", izjavio je okrivljeni. Sugerisao je da je materijal sa zlostavljanjem možda dospio na njegov telefon putem reklama.

Suđenje je odloženo jer se veliki broj svjedoka, uključujući i prijatelje koji su bili s njima te noći, nisu pojavili na ročištu, prenose Nezavisne novine.