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Pogođen iranski brod u Ormuskom moreuzu: Ima mrtvih i ranjenih

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13.09.2026 08:16

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Iranski komercijalni brod pogođen je rano jutros kod juže obale Irana, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri ranjene, javili su iranski državni mediji pozivajući se na guvernera okruga Kešm.

Prema izvještajima, brod je pogođen u blizini istoimenog ostrva.

Britanska agencija za pomorski saobraćaj UKMTO saopštila je da je dobila izvještaj o brodu koji je pogođen projektilom dok se kretao kroz Ormuski moreuz.

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U izvještaju se navodi da obim štete i stanje posade u ovom trenutku nisu poznati.

Za sada nema informacija o tome ko stoji iza napada, prenosi Srna.

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