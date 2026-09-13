Pogođen iranski brod u Ormuskom moreuzu: Ima mrtvih i ranjenih

Autor:ATV redakcija
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Iranski komercijalni brod pogođen je rano jutros kod juže obale Irana, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri ranjene, javili su iranski državni mediji pozivajući se na guvernera okruga Kešm.
Prema izvještajima, brod je pogođen u blizini istoimenog ostrva.
Britanska agencija za pomorski saobraćaj UKMTO saopštila je da je dobila izvještaj o brodu koji je pogođen projektilom dok se kretao kroz Ormuski moreuz.
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U izvještaju se navodi da obim štete i stanje posade u ovom trenutku nisu poznati.
Za sada nema informacija o tome ko stoji iza napada, prenosi Srna.
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