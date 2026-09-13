Danas bez struje oko 3.500 korisnika

Autor:ATV redakcija
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Radnici Elektroprenosa BiH danas će izvoditi radove na trafostanici "Lopare", zbog čega će od 9.00 do 14.00 časova bez električne energije biti 3.500 korisnika sa dijela opštine Lopare, najavljeno je iz Elektro-Bijeljine.
Elektro-Bijeljina će u tom periodu, kako je navedeno, prilagoditi svoje aktivnosti i uraditi godišnji remont pripadajućih dalekovoda sa tog područja.
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Električnu energiju neće imati korisnici Elektro-Bijeljine koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Lopare", "Termal", "Tobut", "Mačkovac", "Šibošnica" i "Gornja Tuzla".
Riječ je o korisnicima u naseljenim mjestima Lopare, Mačkovac, Tobut, Kozjak, Jablanica, Piperi, Brusnica, Veselinovac, Vukosavci, Površnice i Potok.
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