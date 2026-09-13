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Putin o BRIKSU: Podržava jednake mogućnosti za ekonomski rast

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13.09.2026 10:06

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Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст
Foto: Tanjug/AP

BRIKS se zalaže za to da sve zemlje imaju jednake i neograničene mogućnosti za ekonomski i društveni rast, uz očuvanje svojih jedinstvenih nacionalnih kultura i tradicija, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je rekao tokom drugog dana samita u Nju Delhiju da BRIKS podržava da se zemlje pridržavaju sopstvenih suverenih modela razvoja.

On je dodao da su članice BRIKS-a aktivno uključene u oblikovanje pravednijeg, multipolarnog svjetskog poretka.

"Danas je BRIKS snažna pokretačka snaga jačanja međunarodnih odnosa i istinskog multilateralizma i aktivno je uključen u proces oblikovanja novog, pravednijeg, multipolarnog svjetskog poretka", rekao je ruski predsjednik.

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Putin je ocijenio da svijet sve više prati aktivnosti BRIKS-a i da su vrijednosti i ideali udruženja privlačni mnogima, prenosi Srna.

Ruski lider je u petak stigao u Nju Delhi u trodnevnu radnu posjetu da bi prisustvovao samitu BRIKS-a, koji se završava danas, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

BRIKS

ekonomija

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