Potraga u Javanskom moru: Nestao brod, traga se za 140 putnika

Spasilačke ekipe u Indoneziji tragaju za 140 ljudi nakon što je putnički brod "Virgo Transport 8" izgubio kontakt u Javanskom moru, dok je 103 putnika i članova posade ranije evakuisano, od kojih je jedna osoba preminula.

Brod je u subotu isplovio iz Surabaje, na istoku Jave, prema Banjarmasinu u Južnom Kalimantanu, nakon čega je izgubljen kontakt s njim.

Prema riječima načelnika kancelarije indonežanske Agencije za traganje i spasavanje u Banjarmasinu, 103 osobe evakuisane su uz pomoć drugih brodova, a dio njih bi trebalo da bude prevezen do luke na istoku Jave.

Za 140 ljudi koji se još vode kao nestali pokrenuta je velika potraga. Spasilačke ekipe uputile su brodove i helikopter prema posljednjoj poznatoj lokaciji putničkog broda.

Šta se dogodilo

Za sada nije saopšteno šta se dogodilo sa "Virgo Transport 8", niti gd‌je se brod trenutno nalazi.

Agencija za traganje i spasavanje saopštila je da je potraga u toku, dok okolnosti pod kojima je izgubljen kontakt sa brodom još nisu poznate.

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Kako navodi Reuters, Indonezija, arhipelag sa oko 17.000 ostrva, u velikoj mjeri zavisi od trajektnog i brodskog saobraćaja, jer su pomorske veze često dostupnije i jeftinije od avionskog prevoza. Istovremeno, bezbjednosni standardi se ne primjenjuju uvijek dosljedno, što doprinosi relativno velikom broju pomorskih nesreća, prenosi Si-en-en.