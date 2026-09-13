Vidović: Vlada je uz porodicu u svakom važnom trenutku života kada je pomoć najpotrebnija

Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srpske finansijski jačaju i snaže Republiku Srpsku, gradeći sistem podrške da naše porodice bolje žive, istakla je ministar finansija Zora Vidović.

Povodom kampanje "Srpska te voli", koju je pokrenuo Kabinet predsjednika Republike Srpske s ciljem da ukaže na konkretne, sistemske mjere podrške porodici kao najvažnijem stubu društva, Vidovićeva je u intervjuu Medijskom sistemu Republike Srpske - Srna istakla da se podrška porodici i d‌jeci iz Budžeta Republike Srpske realizuje posredstvom resornih ministarstava, institucija poput Fonda d‌ječije zaštite, Fonda zdravstvenog osiguranja, Fonda solidarnosti "Duša d‌jece", te različitih programa i mjera podrške zdravoj i stabilnoj porodici.

VLADA SRPSKE ZNAČAJNO UNAPRIJEDILA SISTEM D‌JEČIJE ZAŠTITE

Ona je ukazala da je Vlada Republike Srpske u proteklom periodu značajno unaprijedila sistem d‌ječije zaštite, s akcentom na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama i naknadu zaposlenim majkama tokom porodiljskog odsustva koja se u potpunosti refundira.

"Rebalansom budžeta u ovoj godini Fondu d‌ječije zaštite biće isplaćena 53 miliona KM, što je povećanje za osam miliona KM ili 18 odsto više nego što je planirano početkom godine", rekla je Vidovićeva.

Dodala je da je materinski dodatak na osnovu Odluke Vlade, u skladu sa novim Zakonom o d‌ječijoj zaštiti, povećan sa 406 na 746 KM, što je više za 84 odsto.

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"Na osnovu podataka iz prethodne godine, kada je ovo pravo koristilo 3.900 majki, u Budžetu je planirano ukupno 19 miliona KM, dok je za novo povećanje izdvojeno dodatnih 16 miliona na godišnjem nivou, čime ukupna izdvajanja za ovo pravo prelaze 35 miliona maraka", naglasila je Vidovićeva.

Ministar finansija Srpske je podsjetila da se materinski dodatak za nezaposlene majke isplaćuje 12 mjeseci, a za blizance, te svako treće i naredno dijete 18 mjeseci, dodavši da za trećerođeno dijete postoji posebna pronatalitetna naknada od 600 KM, a za četvrtorođeno od 450 KM.

Ona je navela da se podrška porodicama ostvaruje od 2023. godine kroz primjenu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više d‌jece.

"Rebalansom Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu obezbijeđeno je 74 miliona KM, što je četiri miliona više u odnosu na planirana sredstva za 2026. godinu. Pojedinačne isplate su povećane sa 750 na 800 KM i sredinom septembra bi trebala da počne isplata za više od 5.000 korisnika u uvećanom iznosu", naglasila je Vidovićeva.

Osim proširivanja prava iz d‌ječije zaštite, dodala je ona, u Republici Srpskoj se posljednjih godina proširuju i unapređuju prava iz sistema socijalne zaštite.

Dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti uvedena su dva nova prava u sistem socijalne zaštite - pravo na poseban dodatak na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o d‌jetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom.

"Roditelji-njegovatelji, korisnici novog prava ostvarivaće isti iznos koji se ostvaruje po odredbama Zakona o d‌ječjoj zaštiti do 30. godine života d‌jeteta, a to je trenutno 651 KM, kao i sva ostala prava iz socijalne zaštite (lična invalidnina, poseban dodatak na ličnu invalidninu, dodatak za pomoć i njegu drugog lica...)", precizirala je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, za ova dva nova prava zajedno rebalansom budžeta za ovu godinu (šest mjeseci) planirano je dodatnih oko 20 miliona KM. Ova prava se ostvaruju posredstvom centara za socijalni rad i prve isplate će biti sredinom septembra.

ZAHVALjUJUĆI POSTUPCIMA VANTJELESNE OPLODNjE ROĐENO VIŠE OD 2.200 BEBA

"Posebna pažnja posvećena je i trudnicama, porodiljama i parovima koji se suočavaju sa problemom steriliteta. Parovima koji se bore za potomstvo Republika Srpska kroz Fond zdravstvenog osiguranja finansiraju se tri pokušaja vantjelesne oplodnje pod propisanim uslovima.

Od uvođenja ovog prava 2007. godine, zahvaljujući postupcima vantjelesne oplodnje, rođeno je više od 2.200 beba, a za ove postupke do sada je izdvojeno više od 42 miliona KM", istakla je Vidovićeva.

Preko Fonda za d‌ječiju zaštitu za svako novorođeno dijete obezbijeđena je pomoć za opremu od 500 KM, rekla je Vidovićeva i navela da su d‌jeca do 18 godina oslobođena participacije za zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

"Rebalansom je transfer Fondu zdravstvenog osiguranja za program posebnih lijekova povećan za 15 miliona ili 19 odsto i iznosi 95 miliona KM. Za liječenje rijetkih bolesti u ovoj godini za najsavremenije terapije obezbijeđeno je 16,5 miliona KM.

Za d‌jecu se finansiraju kohlearni implantati, slušni aparati, senzori insulinske pumpe za dijabetes, medicinska sredstva, stomatološko liječenje i rehabilitacija", naglasila je Vidovićeva.

SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SRPSKE OBUHVATA BROJNA PRAVA O KOJIMA RODITELjE NISU DOVOLjNO INFORMISANI

Od zdravstvenog osiguranja d‌jece i besplatne zdravstvene zaštite, preko liječenja najtežih i rijetkih bolesti, skupih terapija, medicinskih pomagala i rehabilitacije, pa do liječenja d‌jece u inostranstvu kroz Fond solidarnosti "Duša d‌jece", kaže ministar finansija, sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske obuhvata brojna prava o kojima roditelji često nisu dovoljno informisani.

"Fond solidarnosti 'Duša d‌jece' opravdao je svoje postojanje, jer je od 2017. odobreno više od 3.600 rješenja za dijagnostiku i liječenje 1.300 d‌jece u inostranstvu, a za njihovo liječenje izdvojeno je više od 45 miliona KM", rekla je Vidovićeva.

Prema izmjenjenom Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, dodala je, roditelji u Republici Srpskoj imaju pravo da za njegu bolesnog d‌jeteta do 15 godina koriste 30 dana bolovanja, a za d‌jecu stariju od 15 godina pravo je povećano na 14 dana.

"Ova mjera je veoma značajna za porodice gd‌je su oba roditelja zaposlena, pa mogu da naizmjenično koriste odsustvo s posla, kao i za roditelje d‌jece koja se kontinuirano liječe u inostranstvu, jer od sada imaju pravo na bolovanje koliko god traje liječenje, bez obaveze odlaska na komisiju", istakla je Vidovićeva.

ALIMENTACIONI FOND OSNOVAN S CILjEM ZAŠTITE RODITELjA KOJI IZDRŽAVA DIJETE I NE PRIMA ALIMENTACIJU

Za podršku porodici, naglasila je Vidovićeva, značajan je i alimentacioni fond koji je u Republici Srpskoj osnovan na osnovu Zakona o privremenom izdržavanju d‌jece, a realizuje se posredstvom Fonda za d‌ječiju zaštitu.

"Ovaj mehanizam ima za cilj zaštitu roditelja koji izdržava dijete i ne prima alimentaciju. Republika Srpska će preuzeti ovu obavezu, ali će se od roditelja koji su se neodgovorno ponašali prema svojoj d‌jeci tražiti da sredstva koja su dužni vrate u Fond", rekla je Vidovićeva.

ZNAČAJNO ULAGANjE VLADE U OBRAZOVANjE

Vidovićeva je navela da je Vlada Republike Srpske za osnovno obrazovanje Rebalansom budžeta za 2026. godinu izdvojila 442,4 miliona, što je za 34 miliona KM više u odnosu na usvojeni Budžet za 2026. godinu, dok je Rebalansom za srednje obrazovanje namijenjeno 156 miliona KM, što je više za 6,5 odsto u odnosu na Budžet za ovu. godinu.

Istovremeno, dodala je, za visoko obrazovanje je Rebalansom obezbijeđeno 140,7 miliona KM ili 8,5 odsto više u odnosu na usvojeni Budžet za 2026. godinu.

"Odlukom Vlade za 80.000 učenika osnovnih škola biće isplaćena jednokratna pomoć po 100 KM po učeniku, dok će za oko 35.000 srednjoškolaca biti isplaćeno po 150 KM po učeniku, a za redovne studente univerziteta u Republici Srpskoj po 150 KM.

Iz Budžeta Republike Srpske ukupno će biti izdvojeno 16. miliona KM za jednokratnu podršku za učenike koji pohađaju osnovne i srednje škole i studente", naglasila je Vidovićeva.

Ona je podsjetila da je ove godine Vlada Republike Srpske obezbijedila besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola, za koje je iz budžeta izdvojeno oko 12 miliona KM, za prevoz učenika se izdvaja 5,2 miliona KM, dok će za asistente za d‌jecu sa smetnjama u razvoju biti izdvojeno oko 5,6 miliona KM, a za radnike u produženom boravku 20,5 miliona KM.

"Vlada Republike Srpske, preko Javnog fonda za d‌ječiju zaštitu, sprovodi projekat sufinansiranja produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama. Visina subvencije je 200 KM mjesečno po d‌jetetu", rekla je Vidovićeva.

Ona je ocijenila da je posebno važna podrška predškolskim ustanovama u izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama, jer se na ovaj način doprinosi ravnopravnijim uslovima za odrastanje i obrazovanje najmlađih.

"U ovoj godini izdvojeno je 6,7 miliona KM za investicije u osnovne i srednje škole, te đačke domove. Gotovo sve škole u lokalnim zajednicama učestvuju u projektu energetske efikasnosti. Među najznačajnijim projektima su izgradnja nove Osnovne škole 'Stevo Kaluđerčić' u Istočnom Novom Sarajevu, za koju je izdvojeno više od 4,5 miliona KM, i rekonstrukcija Osnovne škole 'Nikola Tesla' u Derventi, u koju je uloženo oko sedam miliona KM", istakla je Vidovićeva.

Navela je da je važna i dogradnja Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" u Bileći, vrijedna 600.000 KM, te rekonstrukcija mokrih čvorova u Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla" u Banjaluci, za šta je izdvojeno 300.000 KM.

Takođe, dodala je, veoma su važna i ulaganja u visokoškolske ustanove i smještajne kapacitete, a posebno su u Medicinski fakultet Foča i Muzičku akademiju Istočno Sarajevo.

Ona je narekla da se nastavljaju i investicije u Univerzitet u Banjaluci - adaptacija Akademije umjetnosti i Centra za podršku studentima sa invalidi tetom.

ZAPOŠLjAVANjE I STAMBENO ZBRINjAVANjU MLADIH

Kada je riječ o zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju mladih, ministar finansija Republike Srpske je u intervjuu Srni rekla da je Vlada u proteklom periodu sa Zavodom za zapošljavanje imala različite programe sufinansiranja zapošljavanje i samozapošljavanja mladih.

"U julu je raspisan javni poziv za zapošljavanje mladih kroz program podrške privredi za novo zapošljavanje za mlade od 16 do 30 godina sa evidencije nezaposlenih. Takođe, mladi su imali mogućnost da preko programa stručnog osposobljavanja budu subvencionisani kroz period pripravničkog staža bez radnog iskustva u struci.

Mladi koji žele da postanu preduzetnici i pokrenu vlastiti posao mogli su se prijaviti za bespovratna sredstva (subvencije) koja iznose i do 10.000 KM po osobi za pokretanje biznisa u privredi", podsjetila je Vidovićeva.

VAŽNA POLUGA U PODRŠCI MLADIMA I INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA

Prema njenim riječima, važna poluga u podršci mladima u proteklom periodu bila je i Investiciono-razvojna banka posredstvom subvencije kamatne stope i povoljnih stambenih kredita.

"U skladu sa pronatalitetnom politikom Republike Srpske, starosna granica za mlade bračne parove povećana je sa 30 na 35 godina. Proširena je i beneficirana grupa – obuhvaćeni su svi samohrani roditelji i roditelji kojima je dodijeljeno starateljstvo, a ne samo samohrani roditelji sa četvoro i više d‌jece", naglasila je Vidovićeva.

Navela je da je maksimalni iznos sredstava za kupovinu ili izgradnju prve stambene jedinice povećan na 200.000 KM, a za proširenje stambenog prostora 100.000 KM.

Takođe, rekla je ona, snižene su kamatne stope: za beneficiranu grupu sa 3,6 odsto na 2,49, za porodice sa troje d‌jece sa 4,0 na 2,99, za mlade bračne parove sa tri odsto na 2,99, za bračne parove sa visokom stručnom spremom sa 4,0 na 3,99, za porodice sa jednim ili dvoje d‌jece sa 4,2 na 3,99 odsto.

ZA MLADE VEOMA ZNAČAJAN I MEHANIZAM POVRATA PDV-a NA KUPOVINU PRVOG STANA

Ona je konstatovala da je za mlade veoma značajan i mehanizam povrata PDV-a na kupovinu prvog stana koja je pokrenuta na inicijativu iz Republike Srpske.

"Trenutno se u Upravi za indirektno oporezivanje zaprimaju zahtjevi na osnovu kojih će biti donesena rješenja. Pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je PDV plaćen i koji su uknjiženi na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine, kada su stupile na snagu izmjene zakona", rekla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih, uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu.

"Iz svega navedenog proizlazi da je Vlada Republike Srpske uz porodicu u svakom važnom trenutku života: od rođenja, zdravstvene i socijalne zaštite, školovanja, odrastanja, prvog zapošljavanja, rješavanja stambenog pitanja, tokom liječenja, znači, onda kada je pomoć najpotrebnija.

Porodica je stub društva, zato smo uz naše porodice od najranijeg doba stvarajući povoljne uslove za uvođenje novih programa i realizaciju postojećih pronatalitetnih mjera u Republici Srpskoj", poručila je u intervjuu Srni ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

(SRNA)