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Dodik Stanivukoviću: Ako nije mogao da sretne nekog boljeg, pametnijeg, nije morao ni sebe

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13.09.2026 09:53

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Ako nije mogao da sretne nekog boljeg, pametnijeg, nije morao ni sebe, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik predsjedniku Pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću.

Dodik je na Iksu podijelio video Stanivukovića u kojem predsjednik PSS-a govori kako sam sebe sreće na stubištu i pozdravlja se sam sa sobom.

"Ovdje po ko zna koji put u mjesecu samog sebe sretnem na stubištu, onaj koji je kasno legao, to je jedan Draško i onaj koji treba tako rano da ustane. I mi se pozdravimo, nas dvojica se izljubimo i poželimo jedan drugom laku noć, a ovom prvom srećan rad. I tako se nas dvojica odlično slažemo, odlično radimo i podržavamo jedan drugog", istakao je Stanivuković.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Draško Stanivuković

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