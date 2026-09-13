Dodik Stanivukoviću: Ako nije mogao da sretne nekog boljeg, pametnijeg, nije morao ni sebe

Autor:ATV redakcija
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Ako nije mogao da sretne nekog boljeg, pametnijeg, nije morao ni sebe, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik predsjedniku Pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću.
Dodik je na Iksu podijelio video Stanivukovića u kojem predsjednik PSS-a govori kako sam sebe sreće na stubištu i pozdravlja se sam sa sobom.
"Ovdje po ko zna koji put u mjesecu samog sebe sretnem na stubištu, onaj koji je kasno legao, to je jedan Draško i onaj koji treba tako rano da ustane. I mi se pozdravimo, nas dvojica se izljubimo i poželimo jedan drugom laku noć, a ovom prvom srećan rad. I tako se nas dvojica odlično slažemo, odlično radimo i podržavamo jedan drugog", istakao je Stanivuković.
Ako nije mogao da sretne nekog boljeg, pametnijeg, nije morao ni sebe! pic.twitter.com/c51bQ8kifu— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 13, 2026
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