Ovo voće čuva srce: Stručnjaci izdvojili 10 najboljih vrsta

Autor:ATV redakcija
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Jedite ga svaki dan i uvijek – jedino voće za srce, koje čuva srce.
Zdrava ishrana je jedan od najprostijih, a istovremeno najmoćnijih načina da sačuvamo zdravlje srca, održimo njegovu dobru funkciju i smanjimo rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pravilna ishrana ima veliku ulogu u prevenciji ozbiljnih srčanih stanja, kao što su koronarna bolest, aritmije, srčana slabost i infarkt.
O zdravoj ishrani razmišljamo često, ali voće je onaj dio koji nerijetko ostane potcjenjen. A pojedine vrste voća zapravo mogu značajno doprinjeti zdravlju našeg srca. Američko udruženje za srce preporučuje pažljiv izbor voća, kako bismo tijelu obezbijedili važne hranljive materije, poput vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa, a istovremeno kontrolisali unos šećera.
Zašto je redovno konzumiranje voća važno
Tu se krije i najčešća zamka. Voće za srce nije lijek i nijedna vrsta ne popravlja jelovnik u kome sve ostalo ide naopako. Ono što se broji je redovnost, a ne jedna činija narezanog voća poslije nedjelje dana pekarske hrane. Kad se voće nađe na stolu svakog dana, tijelo dobija vlakna i antioksidanse u malim, stalnim dozama, a to je ono što srce umije da iskoristi. Ako imate hronično stanje ili već pijete terapiju za pritisak, o količini se posavjetujte sa svojim ljekarom.
Deset vrsta voća koje stručnjaci izdvajaju
Stručnjaci su izdvojili 10 vrsta voća koje bi trebalo redovno da konzumiramo ako želimo da očuvamo zdravlje srca:
1. Bobičasto voće (borovnice, jagode, maline)
2. Breskve
3. Lubenica
4. Grejpfrut
5. Jabuke
6. Avokado
7. Pomorandže
8. Kivi
9. Nar
10. Šljive
Kad ovo voće uvedete u svakodnevnu ishranu, ne samo da ćete obogatiti svoj jelovnik, već će i vaše srce dobiti ono što mu je zaista potrebno, prirodnu zaštitu, prenosi Krstarica.
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