Cvijanović: Zahvalnost svima koji čuvaju vrijednost i tradiciju srpskog borca

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas u Banjaluci da je obilježavanje krsne slave Pravoslavne vojne kapele Svetih novomučenika jasenovačkih u Kasarni "Kozara" prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane.

"Republika Srpska je uvijek računala i uvijek će računati na njih. Posebna zahvalnost svima onima koji u okviru Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka svim silama nastoje i uspijevaju vrlo efikasno, da čuvaju ono što su vrijednosti i tradicija našeg srpskog borca", poručila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, svojim predanim radom, pripadnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka odaju priznanje svim borcima Vojske Republike Srpske koji su nam darovali slobodu koju danas živimo.

"Kad govorimo o slobodi, onda ne možemo da se ne sjetimo svih onih koji su pali za tu slobodu, ne možemo da se ne sjetimo svih onih koji su nevino postradali i u Drugom svjetskom ratu, koje danas proslavljamo", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je izrazila zadovoljstvo zbog današnjeg molitvenog okupljanja u vojnoj kapeli Svetih novomučenika jasenovačkih, ističući da su jasenovačke žrtve teret čovječanstva.

Republika Srpska Obilježena krsna slava Pravoslavne vojne kapele u Kasarni "Kozara"; Prisustvovali Karan i Cvijanović

"Oni su ubijani na brutalan način, da bi bili devastirani kao narod. Ali, činjenica da smo mi danas ovd‌je i da živimo svoju slobodu pokazuje da smo uspjeli da opstanemo kao narod", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da će srpski narod čuvati svoje institucije, jer su garancija opstanka.

"One su garancija opstanka Republike Srpske, a Republika Srpska je sigurna kuća za sve nas", rekla je Cvijanovićeva.

Čestitajući današnju krsnu slavu, Cvijanovićeva je rekla da je ovo prilika da se okupe predstavnici Republike Srpske koji učestvuju u sistemu odbrane, predstavnici institucija Srpske i Srpske pravoslavne crkve.

"Ovo je prilika da se okupimo, pokažemo da smo ljudi Republike Srpske, da smo ljudi koji pripadamo jednom narodu, da smo ljudi koji želimo da čuvamo svoju slobodu, svoju tradiciju, identitet i sve ono što je važno za opstanak jednog naroda", dodala je Cvijanovićeva.

(SRNA)