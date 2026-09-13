Kobni sukob prijatelja: Ubijen mlađi muškarac

Autor:ATV redakcija
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U mjestu Radovanci kod Požege danas, 13. septembra, pronađeno je tijelo mlađeg muškarca, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije.
Policijska uprava požeško-slavonska saopštila je da je dojavu o događaju primila oko 9.53 časova.
Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je ubijen oštrim predmetom, prenosi Indeks.
Kako navodi lokalni 034portal, u Radovancima je došlo do sukoba dvojice muškaraca koji su bili prijatelji. Obojica su, prema tim informacijama, odranije poznata policiji.
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Riječ je o mlađim muškarcima, a policija za sada nije objavila više detalja o okolnostima događaja.
Na mjestu događaja policija obavlja uviđaj, nakon čega će biti nastavljeno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti muškarca.
Više informacija očekuje se tokom dana.
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