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Kobni sukob prijatelja: Ubijen mlađi muškarac

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13.09.2026 12:31

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Хрватска полиција
Foto: pexels/Anton Kudryashov

U mjestu Radovanci kod Požege danas, 13. septembra, pronađeno je tijelo mlađeg muškarca, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije.

Policijska uprava požeško-slavonska saopštila je da je dojavu o događaju primila oko 9.53 časova.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je ubijen oštrim predmetom, prenosi Indeks.

Sukob dvojice muškaraca

Kako navodi lokalni 034portal, u Radovancima je došlo do sukoba dvojice muškaraca koji su bili prijatelji. Obojica su, prema tim informacijama, odranije poznata policiji.

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Riječ je o mlađim muškarcima, a policija za sada nije objavila više detalja o okolnostima događaja.

Policija utvrđuje sve okolnosti

Na mjestu događaja policija obavlja uviđaj, nakon čega će biti nastavljeno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti muškarca.

Više informacija očekuje se tokom dana.

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Tagovi :

Ubistvo

Hrvatska

Sukob

pronađeno tijelo

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