Potpuno gola žena se samozadovoljavala na plaži, kupači pozvali policiju

Autor:ATV redakcija
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Neviđen prizor zabilježen je na jednoj od dubrovačkih gradskih plaža
Potpuno gola ženska osoba ležala je na ležaljci na plaži Sveti Jakov i pred brojnim kupačima se samozadovoljavala i svoj čin snimala mobilnim telefonom.
Zgroženi kupači su pozvali policiju. Ovakvo ponašanje može predstavljati prekršaj protiv javnog reda i mira koji propisuje novčanu kaznu od 200 do 1.000 evra za onoga ko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralna osjećanja građana.
Nauka i tehnologija
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Ako se utvrdi da su polnoj radnji bila neposredno izložena i djeca mlađa od 15 godina, krivični zakon za vršenje polnih radnji radi zadovoljavanja sopstvene ili tuđe pohote pred djetetom predviđa kaznu zatvora do jedne godine.
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