Potpuno gola žena se samozadovoljavala na plaži, kupači pozvali policiju

Neviđen prizor zabilježen je na jednoj od dubrovačkih gradskih plaža

Potpuno gola ženska osoba ležala je na ležaljci na plaži Sveti Jakov i pred brojnim kupačima se samozadovoljavala i svoj čin snimala mobilnim telefonom.

Zgroženi kupači su pozvali policiju. Ovakvo ponašanje može predstavljati prekršaj protiv javnog reda i mira koji propisuje novčanu kaznu od 200 do 1.000 evra za onoga ko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralna osjećanja građana.

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Ako se utvrdi da su polnoj radnji bila neposredno izložena i djeca mlađa od 15 godina, krivični zakon za vršenje polnih radnji radi zadovoljavanja sopstvene ili tuđe pohote pred djetetom predviđa kaznu zatvora do jedne godine.

(Dubrovnikinsider)