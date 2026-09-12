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Potpuno gola žena se samozadovoljavala na plaži, kupači pozvali policiju

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12.09.2026 18:08

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Потпуно гола жена се самозадовољавала на плажи, купачи позвали полицију
Foto: Envato/travnikovstudio

Neviđen prizor zabilježen je na jednoj od dubrovačkih gradskih plaža

Potpuno gola ženska osoba ležala je na ležaljci na plaži Sveti Jakov i pred brojnim kupačima se samozadovoljavala i svoj čin snimala mobilnim telefonom.

Zgroženi kupači su pozvali policiju. Ovakvo ponašanje može predstavljati prekršaj protiv javnog reda i mira koji propisuje novčanu kaznu od 200 do 1.000 evra za onoga ko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralna osjećanja građana.

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Ako se utvrdi da su polnoj radnji bila neposredno izložena i djeca mlađa od 15 godina, krivični zakon za vršenje polnih radnji radi zadovoljavanja sopstvene ili tuđe pohote pred djetetom predviđa kaznu zatvora do jedne godine.

(Dubrovnikinsider)

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Tagovi :

Plaža

Hrvatska

Policija

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