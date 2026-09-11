Požar kod Ostroga, u borbu sa vatrom uključen i helikopter

Helikopter Vojske Crne Gore gasi požar u blizini Manastira Ostrog, a ova svetinja nije ugrožena, rekao je predsjednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović.

On je naveo da je požar izbio sinoć i da je na oko klometar vazdušnom linijom od Manastira, te da nadležni preduzimaju neophodne mjere radi stavljanja vatre pod kontrolu.

"Teren je nepristupačan i onemogućava efikasno djelovanje vatrogasnih ekipa sa zemlje, zbog čega je u akciju gašenja uključen helikopter Vojske Crne Gore. Na terenu su službe zaštite i spašavanja Nikšića i Danilovgrada", dodao je Grgurović.

On je izrazio uvjerenje da će najavljene padavine pomoći da požar u večernjim časovima bude pod kontrolom.

Komandir odjeljenja u Službi zaštite i spašavanja Nikšić Goran Tripković rekao je da su vatrogasci svu noć bili na terenu.