Teheran i Huti drže ključeve Ormuza i Bab el Mandeba

Svega 13 brodova prošlo je u protekla 24 časa kroz Ormuz i Bab el Mandeb, dva ključna moreuza oko kojih već mjesecima ratuju Amerika, Iran, Saudijska Arabija, jemenska vlada i tamošnji Huti.

Jemenski pobunjenici, poslije kolapsa vladinih snaga, od jutros kontrolišu cijelu obalu ove države prema Crvenom moru. Huti proglasili istorijsku pobjedu, vlada u Adenu tvrdi da su njene snage strateški uzmakle. Saudijci traže pomoć od Trampa, admiral Kuper u Rijadu.

Gomila oružja ostala je u rovovima na zapadu Jemena iz kojih su se, poslije svega dva dana borbi, razbježale vladine snage i kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb predale pobunjenim Hutima.

Onima koji su položili oružje, komandant snaga u Sani, feldmaršal Mahdi el Mašat obećao je potpunu amnestiju, navodeći da Huti garantuju slobodan prolaz kroz Bab el Mandeb.

„Jasno smo rekli da Crveno more i Bab el Mandeb nisu područja na kojima ćemo dozvoliti haos, kao da bezbjednost pomorskog saobraćaja nije predmet političke propagande, već zavisi od poštovanja suvereniteta Jemena i prekida neprijateljstava“, naveo je El Mašat.

Kad Huti marširaju

Izbijanje Huta na čitavu jemensku obalu Crvenog mora, nakratko, podiglo je cijenu nafte na 107 dolara za barel, ali se nakon desetak sati tržište umirilo pa je i cijena ovog energenta pala za četiri dolara.

Potpuni poraz ili strateški uzmak

„Smrt Americi“ i „Smrt Izraelu“ uzvikivali su borci Huta dok su ulazili u mjesta koja su, koliko početkom sedmice, kontrolisale vlasti u Adenu, postavljajući scenografiju za novi veliki sukob rivalskih snaga na Bliskom istoku.

„Strateški uzmak“, kako su vlasti u Adenu objasnile razvoj situacije na frontu, uslijedio je pošto su vladine snage pokrenule seriju akcija protiv Huta, računajući da će na taj način poremetiti linije odbrane pobunjenika i povratiti kontrolu nad cijelom teritorijom Jemena.

Jemenski MiG-29

Ovaj plan avijacijom i dronovima podržala je Saudijska Arabija, koju Huti optužuju da je od početka novog talasa sukoba izvela oko 100 napada na njihove položaje. Od jutra, saudijska avijacija bombardovala je aerodrom u Mohi, svega nekoliko časova pošto su ga zauzeli hutski borci.

Plan vlasti u Adenu raspao se poslije serije kontraudara pobunjenika u kojima su, jedan za drugim, padali položaji i gradovi koje su do tada kontrolisale vladine snage.

Do jutra, borci Huta kontrolisali su cijelu obalu Jemena prema Crvenom moru, uključujući i sva ostrva, čime su suštinski uspostavili punu kontrolu nad Bab el Mandebom.

Od tog trenutka, kroz ovaj moreuz prošlo je svega šest brodova. Svega dan ranije, kroz Bab el Mandeb prošlo je 30 brodova.

Slična situacija je i u Ormuskom tjesnacu, oko kojeg se mjesecima bore Amerika i Iran, pa je kroz taj moreuz za 24 časa prošlo svega sedam teretnih brodova.

Bitka u pustinji

Vlasti u Adenu za kolaps vojske krive iransku Revolucionarnu gardu, čiji su instruktori, navodno, vodili operacije Huta u posljednjih nekoliko dana. U borbama su, kako su javili jemenski mediji, ubijena dva iranska i jedan libanski državljanin.

Bitka za Jemen

Odmah zatim održana je i hitna sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, na kojoj su predstavnici vojske iznijeli planove za preuzimanje inicijative na nekoliko frontova.

„Ovo nije bitka za jedno mjesto, oblast ili položaj – ovo je svenarodna borba za uspostavljanje suvereniteta na čitavoj teritoriji Jemena“, saopštio je Savjet za nacionalnu bezbjednost.

Saudijski vojnici u Jemenu

Gotovo istovremeno, Saudijci su, navodno, u pomoć pozvali Pakistance na osnovu tripartitnog sporazuma iz Meke, koji su, osim ove dvije države, potpisala i Turska. Prema ovom dokumentu, napad na jednu članicu saveza predstavlja napad na sve tri, ali ova tačka sporazuma do sada nijednom nije bila aktivirana.

Pakistan je, ipak, odmah uspostavio novu liniju komunikacije sa Iranom, najvažnijim sponzorom Huta, pokušavajući da spriječi dodatnu eskalaciju krize.

Šef pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, tokom jutra razgovarao je sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, ali za sada nije poznat ishod ovog razgovora.

Saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman je, u međuvremenu, čak dva puta razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, tražeći da Amerikanci napadnu položaje Huta, ali je Vašington taj zahtjev odbio, javlja Aksios.

Ipak, u Rijad je u četvrtak uveče doputovao šef Centralne komande oružanih snaga SAD, admiral Bred Kuper.

Zašto su Huti pobjesnili

Serija sukoba počela je još u julu, pošto je Saudijska Arabija ispalila salvu projektila na aerodrom u Sani, na koji je u tom trenutku slijetao avion koji je predstavnike Huta vozio sa sahrane iranskog vjerskog lidera Alija Hamneija.

Huti su, odmah, uzvratili borbenim pokličem „Smrt Americi“ i raspalili po Izraelu, Saudijskoj Arabiji, brodovima u Bab el Mandebu i rivalskim frakcijama u Jemenu.

Njihova ofanziva, nazvana i „Juriš na Bab el Mandeb“, za cilj ima kontrolu nad uzvišenjima oko Taiza, odakle, strahuju posmatrači, mogu da gađaju brodove koji, kroz ovaj tjesnac, pokušavaju da se domognu Crvenog mora i dalje Sueckog kanala.

Rat u Jemenu, sa manjim ili većim pauzama, traje još od 2014. godine, kada su Huti zauzeli prestonicu Sanu i natjerali vladu da utekne u Saudijsku Arabiju.

Primirje se, nekako, održavalo sve do oktobra 2023. godine i upada Hamasa u Izrael, nakon čega su Huti stali na stranu Palestinaca i projektilima i dronovima zasuli izraelske luke i gradove.

Najveći problem napadi Huta napravili su u Crvenom moru, gdje su suštinski dramatično poremetili pomorski saobraćaj i brodarske kompanije natjerali na 6.500 kilometara duži put oko Rta dobre nade.

Vraćajući pomorski saobraćaj na rutu koja je u velikoj mjeri napuštena poslije otvaranja Sueckog kanala 1869. godine, Huti se smatraju direktnim krivcima za značajna povećanja cijena prevoza i osiguranja, ali i velika kašnjenja isporuka.

(RTS)