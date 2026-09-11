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Okrenula se na auto-putu: Šest policijskih patrola jurilo ženu koja je 50 kilometara vozila u suprotnom smjeru!

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11.09.2026 13:19

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Окренула се на ауто-путу: Шест полицијских патрола јурило жену која је 50 километара возила у супротном смјеру!
Foto: Printskrin/Jutjub

Žena iz Njemačke (32) naterala je policiju da interveniše na auto-putu A1 u Italiji. Vozila je više od 50 kilometara u suprotnom smjeru, a nakon nekoliko polukružnih okretanja uspjela je i da izbjegne policiju.

Potera je trajala oko 40 minuta, prenosi Rosenheim24.

Incident se dogodio u četvrtak, 20. avgusta, ali je italijanska policija detalje objavila tek početkom septembra. Žena je upravljala kombijem sa njemačkim registarskim tablicama.

Kod prevoja Citerna, na djelu autoputa poznatom kao Panoramica, iznenada je napravila polukružno okretanje i krenula suprotnim smerom ka Barberino di Mudželu.

Desetine vozača prijavile vožnju u suprotnom smjeru

Ubrzo je italijanska hitna služba primila desetine poziva zabrinutih vozača. Vozilo su registrovali i senzori kompanije Autostrade per l'Italia, koja upravlja autoputem. Zbog gustog saobraćaja, policija je situaciju ocijenila kao izuzetno opasnu.

Na teren je poslato šest policijskih patrola, a pojedine deonice između Barberina di Mudžela, Badije i Ronkobiljača bile su zatvorene.

Jedna patrola je uspjela da locira vozilo, ali se, prema navodima policije, 32-godišnja vozačica oglušila o znakove da se zaustavi i nastavila da vozi.

Kod izlaza Barberino ponovo je napravila polukružno okretanje.

Prema policijskim navodima, presjekla je četiri saobraćajne trake i zaobišla novu policijsku blokadu. Potom je nastavila u pravcu Bolonje, da bi još jednom promijenila smjer, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Italija

Njemačka

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