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Vatrogasci objavili fotografije sa mjesta saobraćajne nezgode u Banjaluci - automobil na krovu

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11.09.2026 12:41

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Ауто на крову Бањалука
Foto: Facebook/Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka na svojoj Fejsbuk stranici objavila je fotografije saobraćajne nezgode na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića u Banjaluci, kod kafića "Škoripion".

Na ovom mjestu je u toku izgradnja kružne raskrsnice, a saobraćajna nezgoda se dogodila noćas

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Banja Luka

Saobraćajna nesreća

Automobil

Vatrogasci Banjaluka

fotografije

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