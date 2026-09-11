Vatrogasci objavili fotografije sa mjesta saobraćajne nezgode u Banjaluci - automobil na krovu

Autor:ATV redakcija
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Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka na svojoj Fejsbuk stranici objavila je fotografije saobraćajne nezgode na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića u Banjaluci, kod kafića "Škoripion".
Na ovom mjestu je u toku izgradnja kružne raskrsnice, a saobraćajna nezgoda se dogodila noćas
Hronika
Teška saobraćajna nesreća u Banjaluci: Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku
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