Vatrogasci objavili fotografije sa mjesta saobraćajne nezgode u Banjaluci - automobil na krovu

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Facebook/Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka na svojoj Fejsbuk stranici objavila je fotografije saobraćajne nezgode na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića u Banjaluci, kod kafića "Škoripion".

Na ovom mjestu je u toku izgradnja kružne raskrsnice, a saobraćajna nezgoda se dogodila noćas Hronika Teška saobraćajna nesreća u Banjaluci: Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.