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Cvijanović čestitala Jevrejima Roš Hašanu

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11.09.2026 13:29

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Roš Hašanu - jevrejsku Novu godine svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH, uz želju da nova godina bude ispunjena mirom, zdravljem, srećom i svakim dobrom.

Cvijanović je naglasila da Roš Hašana, kao praznik koji nosi poruke sjećanja, pokajanja i duhovne obnove, podsjeća na značaj vjere i duhovnosti, ali i na vrijednosti zajedništva, međusobnog uvažavanja i solidarnosti.

"Neka predstojeća godina bude prilika da, njegujući međusobno poštovanje i razumijevanje, nastavimo da gradimo mostove prijateljstva i zajedništva. Šana tova", navodi se u čestitki srpskog člana Predsjedništva BiH.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Roš Hašana

Nova godina

Čestitka

Jevreji

Srbi

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