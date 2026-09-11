Cvijanović čestitala Jevrejima Roš Hašanu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Roš Hašanu - jevrejsku Novu godine svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH, uz želju da nova godina bude ispunjena mirom, zdravljem, srećom i svakim dobrom.

Cvijanović je naglasila da Roš Hašana, kao praznik koji nosi poruke sjećanja, pokajanja i duhovne obnove, podsjeća na značaj vjere i duhovnosti, ali i na vrijednosti zajedništva, međusobnog uvažavanja i solidarnosti.

"Neka predstojeća godina bude prilika da, njegujući međusobno poštovanje i razumijevanje, nastavimo da gradimo mostove prijateljstva i zajedništva. Šana tova", navodi se u čestitki srpskog člana Predsjedništva BiH.