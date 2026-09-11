AfD podnijela krivičnu prijavu protiv Merca

Njemačka krajnje desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) podnijela je krivičnu prijavu protiv kancelara Fridriha Merca zbog njegove izjave da migracijska politika te stranke predstavlja „etničko čišćenje“ kvalifikovanih radnika, objavio je u petak list „Bild“.

Štefan Brander, parlamentarni sekretar poslaničke grupe AfD-a, izjavio je da su Mrecove izjave kriminalne po svojoj prirodi i potpuno neprihvatljive. Dodao je da poslanička grupa čvrsto stoji na temeljima Ustava.

U svom prvom javnom sukobu s AfD-om nakon iznenađujuće pobjede te stranke na ned‌jeljnim izborima u istočnoj saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, Mrec je tokom burne parlamentarne rasprave rekao da bi krajnje desničarska stranka rasističkom kampanjom masovnih deportacija ugrozila jedan od stubova njemačke ekonomije.

„Termin 'remigracija' nije ništa drugo nego sinonim za etničko čišćenje na osnovu porijekla i boje kože“, rekao je Mrec u srijedu, uz aplauz predstavnika drugih stranaka u parlamentu.

Za ekstremiste, termin remigracija odnosi se na masovno protjerivanje osoba migrantskog porijekla. Njemačka Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka, domaća obavještajna služba, remigraciju opisuje kao koncept koji ima za cilj stvaranje etnički definisanih društava i protjerivanje svih stranaca.

AfD je u svom izbornom programu u Saksoniji-Anhaltu pozvao na politike remigracije kako bi se ubrzale deportacije odbijenih tražilaca azila i stranih kriminalaca