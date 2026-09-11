Proslavio ga hit „Tebi moja mazo“, a onda nestao sa scene: Evo gdje je danas Srđan M

Pjesma mu je obilježila karijeru i postala njegov zaštitni znak, a nakon velikog uspjeha preselio se u Njemačku i povukao iz muzike

Srđan Milošević, poznatiji kao Srđan M, doživio je vrhunac karijere pjesmom „Tebi moja mazo“, koja se i danas često čuje na veseljima. Ipak, nakon ogromne popularnosti odlučio je život nastaviti daleko od estrade.

Godine 2004. govorio je da stalno radi i da bi volio da mu se dogodi još jedna pjesma poput „Maze“. Ubrzo nakon toga napustio je Beograd i preselio se u Frankfurt.

Prema pisanju medija, u Njemačkoj je osnovao porodicu i dobio dva sina, dok je muziku ostavio po strani.

Zanimljivo je da Srđan u početku uopće nije želio snimiti „Tebi moja mazo“. Kako je svojevremeno ispričao, pjesma je prvobitno bila namijenjena ženskom izvođaču.

– Pjesmu „Tebi moja mazo“ nisam htio uzeti. Bila je ženska pjesma, nije bio ni taj tekst, ali sam kupio melodiju. Kada mi je pročitan tekst, bio sam nezainteresiran. Kad sam čuo riječ „mazo“, pomislio sam kako ću ja s ovom svojom grubom facom to pjevati – prisjetio se Srđan.

Ipak, odlučio je dati pjesmi priliku.

– Uzeo sam pjesmu, platio sve što treba i stavio je četvrtu na CD. Ona je napravila moju ličnu kartu – rekao je Srđan.

Pjesma je na kraju postala njegov najveći hit i obilježila cijelu njegovu karijeru, dok se on danas uglavnom drži podalje od estradnih reflektora, prenosi Avaz