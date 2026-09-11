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"Imala sam 22 godine kad sam prekinula trudnoću" Lepa Lukić otkrila da li je bila trudna sa Tomom Zdravkovićem

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11.09.2026 11:54

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Пјецачица Лепа Лукић
Foto: Screenshot/Youtube

Legenda narodne muzike, Lepa Lukić, nedavno je govorila o privatnom životu i otkrila da je prekinula trudnoću u 22. godini.

Nakon njene ispovijesti, pojavile su se spekulacije i komentari da je otac djeteta bio čuveni pjevač Toma Zdravković.

- Imala sam 22 godine kada sam prekinula trudnoću, mislila sam da je rano. Da sam znala ne bih to uradila. Ostala sam tada trudna sa Tomom. Mislila sam biće djece, kao što su mnoge prekidale trudnoće, pa su poslije imale djecu, ali meni se poremetilo nešto i tako... - rekla je Lepa i dodala:

- Kasnije nisam mogla više da zatrudnim. Poslije sam ležala u bolnici da se ispitam, odrekla sam se pjevanja godinu i po dana, samo da bih postala majka, jer sam patila strašno - rekla je Lepa Lukić na Hype TV.

Lepa Lukić o odnosu sa Tomom

Poslije ove izjave kraljice narodne muzike, krenule su spekulacije da je Lepa Lukić ostala trudna sa Tomom Zdravkovićem.

Ona se ovim povodom oglasila i to demantovala

- Pustite komentare, mogu oni da govore šta hoće, kada bih ja to slušala, ja bih se objesila. Toma Zdravković i ja nismo bili ni u kakvom odnosu, bili smo drugari. Zbog filma su pisali da je bio u odnosu sa Silvanom Armenulić, a ni to nije istina. Ne vrijeđa me to što pričaju, ja pljunem samo na to - rekla je Lepa Lukić, prenosi Blic.

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Lepa Lukić

Toma Zdravković

trudnoća

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