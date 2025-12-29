Skandal na svadbi: Mladoženjin drug zatražio ovu pjesmu, mlada napustila salu, umalo tuča!

Na svadbi u jednom mjestu nadomak Leskovca, slavlje je umalo preraslo u ozbiljan incident - i to zbog, ni manje ni više već pogrešno izabrane pjesme.

Prema riječima očevidaca, sve je u početku djelovalo idealno. Kako bi i trebalo da bude.

Svjetla u svadbenoj sali nežno su osvjetljavala stolove prekrivene bijelim stolnjacima. Bend je svirao lagane melodije, a gosti su uživali u večeri i prvom plesu mlade i mladoženje. Ipak, sve se ubrzo promijenilo...

U jednom trenutku, mikrofon je preuzeo mladoženjin prijatelj, vidno pripit i raspoložen da bude "duhovit". Sala je zanijemela dok je on, bez mnogo razmišljanja, izgovorio rečenicu koja je sve promijenila:

- Ajde sad "Za Ljiljanu" od Tome. Ionako je pričao da će nju da ženi, red je bar ovako da je ispoštujemo.

Pogledi su se istog časa prikovali za mladence. Mlada je najprije pocrvenela, zatim naglo probledela. Kada su prvi taktovi pjesme odjeknuli salom, ustala je bez riječi i napustila prostoriju.

Mladin brat nije mogao da ostane miran.

Prišao je prijatelju koji je naručio pjesmu. Krenulo je gurkanje, stolice su se pomjerale, a gosti su se ukočili, svjesni da je dovoljan jedan pogrešan potez da sve preraste u tuču.

Srećom, mladoženjini drugari su reagovali na vrijeme - sklonili su prijatelja sa bine i spriječili da incident eskalira.

Roditeljima mlade i mladoženje bilo je vidno neprijatno, dok su gosti šapatom komentarisali događaj, ne usuđujući se da podignu glas.

Mladoženja je naredio bendu da promijeni pjesmu, a potom izašao za suprugom kako bi je smirio. Petnaestak minuta kasnije, par se vratio u salu, praveći se kao da se ništa nije desilo.

Međutim, nelagodnost je ostala - prisutna, opipljiva.

- Bilo je strašno napeto. Igrali smo, smijali se, ali su nam pogledi stalno bježali ka njima - prisetio se jedan od gostiju.

Slavlje se nastavilo, ali je epizoda sa pjesmom "Za Ljiljanu" ostala duboko urezana u pamćenju svih prisutnih - kao opomena da čak i jedna pjesma, u pogrešnom trenutku, može da zapali varnicu i dovede do ozbiljnog incidenta.

(Kurir)