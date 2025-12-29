Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

Turizam i putovanja su postali mnogima dostupniji i lakše se dolazi sa jednog na drugi kraj svijeta.

Za to su, naravno, neophodni avioni, tačnije avio-industrija bez koje ostvarenje nekih želja ne bi bilo moguće. U godini koja nas očekuje, možemo dočekati korisne promjene koje će oblikovati način na koji letimo i putujemo.

Premijum iskustvo

Naredna godina doneće široku primjenu više dugo najavljivanih premijum ponuda u avio-saobraćaju.

"Premijum iskustvo - uključujući kabine, unaprijeđene salone na aerodromima i direktnije rute, najbolje je u posljednjih nekoliko decenija", navodi sajt za povoljna putovanja "Going" u svom pregledu za 2026. godinu. Premijum proizvodi koji su dugo najavljivani, od salona do sjedišta, postaju široko dostupni, a ne više ograničeni na mali broj aviona. Ove investicije putnicima koji su spremni da plate više ili iskoriste bodove omogućavaju udobnije i luksuznije uslove u prednjem dijelu aviona.

Unaprijeđenja aerodroma za sve putnike

Avio-saobraćaj se trenutno nalazi u zlatnom dobu aerodromskih salona. Kompanije se nadmeću u otvaranju sve elegantnijih prostora, a rezultat su saloni koji su brojniji i dostupniji nego ikada ranije. I sami aerodromi prate ovaj trend. Umjesto sterilnih hodnika sa prosječnim lancima prodavnica i redovima istovjetnih sjedišta, uvode se lokalna gastronomska ponuda, umjetnički osmišljeni terminali, raznovrsni prostori za sjedenje, pa čak i otvorene terase.

Spajanja mijenjaju mapu avio-industrije

Avio-industrija ulazi u novu fazu konsolidacije, a 2026. godina mogla bi donijeti ključne prekretnice. Određene kompanije širom svijeta planiraju da tokom naredne godine ostvare značajne korake u procesima spajanja koji bi mogli bitno da utiču na putnike.

Inflacija smanjuje putne budžete

Avio-industrija prolazi kroz jasnu podjelu: segment premijum putnika i lojalnih klijenata nastavlja snažan rast, dok tržište jeftinih letova stagnira. Podaci još pokazuju da je potrošnja među građanima sa višim primanjima rasla znatno brže nego kod nižih prihodnih grupa, što ide u prilog kompanijama koje ulažu u premijum ponudu.

Geopolitika kao nepredvidiv faktor

Odluke svjetskih lidera i dalje će značajno oblikovati avio-saobraćaj u 2026. godini. Jedna od važnijih novina je uvođenje evropskog sistema putne autorizacije ETIAS, koji bi trebalo da startuje u četvrtom kvartalu. Putnici kojima nije potrebna viza moraće da se unaprijed registruju i plate taksu od 20 evra, prenosi RT Balkan.