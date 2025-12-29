Logo
Takmičar ''Milionera" se zbunio prelakim sportskim pitanjem: Sve je pomješao, ali se ipak izvukao

Kliks

29.12.2025

15:08

Такмичар ''Милионерa“ се збунио прелаким спортским питањем: Све је помjешао, али се ипак извукао
Foto: Youtube/@The Archive Folder/screenshot

Takmičar u britanskoj verziji kviza ''Ko želi da bude milioner“ uspio je da osvoji 250.000 funti (286.000 evra) uprkos tome što je bio prilično zbunjen relativno lakim sportskim pitanjem.

Džek Soli, bivši vozač autobusa i pisac iz Svindona, lako je došao do pitanja od 8.000 funti, ali je tu naišao na svoje prve probleme.

Tada ga je pogodilo njegovo prvo sportsko pitanje, a ono je relativno lako za svakoga ko prati sport.

''Koji od ovih sportista nije profesionalni teniser? Stefanos Cicipas, Naomi Osaka, Kevin Magnusen, Koko Gauf“, pisalo je.

Потера

Zanimljivosti

Milion osvojen u Poteri - tragač demoliran

Naravno, Cicipas, Osaka i Gauf su profesionalni teniseri, a Kevin Magnusen je bivši dugogodišnji vozač Formule 1, i to je tačan odgovor.

Međutim, zbunjeni takmičar je zaključio da je Magnusen šahista.

''Prilično sam siguran da je šahista. Znam da postoji Magnusenov šahista, ali ne znam mu ime. To je jedno od onih pitanja gdje ste prilično sigurni da nije jedan od ostala tri“, rekao je Soli.

потера

Srbija

"Potera" za pamćenje: Milion i po za sjajan takmičarski tim!

Nakon toga, Magnusen je odgovorio i imao je veliku sreću. Pogodio je, iako Magnusen nije šahista, već vozač Formule 1. Takmičara je vjerovatno zbunila činjenica da je Magnus Karlsen šahovski velemajstor i pomiješao ga je sa Kevinom Magnusenom, izvještava Kliks.

kviz

Ko želi biti milioner

