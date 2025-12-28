Otac Popović otkrio šta se zapravo radi sa jelkom i badnjakom

Otac Predrag Popović, poznat po svojim razmišljanjima o vjeri, simbolima i zaboravljenim značenjima hrišćanskih običaja, ovoga puta je putem svog Instagram profila podijelio snažno tumačenje običaja kićenja jelke.

Dok mnogi danas ovaj čin vide isključivo kao prazničnu dekoraciju, Predrag podsjeća da iza njega stoji duboka simbolika, koja nas podsjeća na vjeru, žrtvu i ljubav – vrijednosti koje savremeni život često stavlja u drugi plan.

Jelka kao simbol vaskrslog Hrista

Otac Predrag objašnjava da jelka, čije zelenilo traje i tokom hladnih zimskih mjeseci, nije samo dekoracija već snažan simbol Hrista. Dok lišće listopadnog drveća opada i podsjeća na smrt i prolaznost, četinari zadržavaju svoje iglice tokom zime – baš kao što Hristos ostaje živ i vječan.

„Jelka koju mi kitimo, to je Hristos. Svo drveće opadne lišće, zima dođe. Zima je smrt. Svi umremo, on ostaje vječan“, poručuje Predrag.

U srpskoj tradiciji ova simbolika se povezuje i sa badnjakom, čije lišće takođe ostaje tokom hladnih dana, noseći poruku vječnog života.

Vijenac na vrhu jelke – znak Hristove žrtve

Posebnu pažnju otac Predrag posvećuje i detaljima koje stavljamo na jelku. „Gore ne ide zvijezda, gore ide vijenac. To je vijenac koji Hristos nosi oko glave, onaj vijenac od trnja“, objašnjava.

Tako novogodišnji vijenac, osvijetljen i ukrašen, postaje simbol Hristove žrtve, podsjećajući nas da je svjetlost i život jača od smrti i tame. Svaka lampica i ukras, prema ovom tumačenju, nosi dublje značenje i povezuje nas sa osnovnim hrišćanskim principima.

Lampice kao rane i svjetlost

Otac Predrag posebno ističe svetlucave lampice, koje danas mnogi doživljavaju samo kao dekoraciju. „Oni lampioni, to su rane Hristove. On je krvario nas radi“, kaže.

Lampice, osim što ukrašavaju dom, simbolizuju nadu, vaskrsenje i svjetlost koja ostaje čak i u najmračnijim trenucima. Svaka svetlost na jelki podseća nas da patnja i žrtva imaju smisla, a ljubav ostaje trajna.

Zakon žrtve – temelj hrišćanske vjere

Centralna poruka Predragovog obraćanja odnosi se na zakon žrtve. „Kada se žrtvujemo za druge ljude, time pokazujemo da ih volimo. Žrtva je jednako ljubav“, ističe.

Bog, prema njegovim riječima, nije ostao dalek i nedodirljiv. Dao je svog Sina, poput Avrama koji je bio spreman da žrtvuje ono najvrednije. Hristova žrtva predstavlja dokaz Božje ljubavi prema ljudima – ljubavi koja ne traži mnogo zauzvrat, osim iskrene vere.

Otac Predrag podsjeća da vjera ne bi imala težinu kada Bog ne bi razumio ljudsku bol, nepravdu, zavist, ljubomoru i patnju. „Da je Bog ostao tamo gdje jeste, ja ne bih verovao u njega. Šta on zna kako je meni, mojoj majci, mojoj djeci, u braku?“, iskreno govori.

Poruka za savremeni svijet

U današnje vreme, kada mnogi običaje doživljavaju isključivo kroz prizmu lepih dekoracija i prazničnog raspoloženja, ovakvo tumačenje podsjeća na dublji smisao. Kićenje jelke, lampice i vijenac postaju simboli vjere, ljubavi i žrtve – vrijednosti koje treba da čuvamo i prenosimo.

„Sve što radimo sa vjerom i ljubavlju – iako izgleda malo, obična svjetlost, običan vijenac ili jelka – može nas podsjetiti na ono što je najvažnije: život, ljubav i vječnost“, zaključuje otac Predrag.