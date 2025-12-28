Logo
Large banner

Smiješi im se bogatstvo: Nova 2026. godina donosi finansijsku stabilnost i uspjeh za ova tri znaka

Izvor:

Radio Sarajevo

28.12.2025

09:03

Komentari:

0
Смијеши им се богатство: Нова 2026. година доноси финансијску стабилност и успјех за ова три знака
Foto: Unsplash

Dok se približava 2026. godina, astrolozi izdvajaju tri horoskopska znaka kojima planetarni aspekti donose izuzetne finansijske prilike.

Prema astrološkim prognozama, naredna godina biće posebno povoljna za one koji znaju da spoje strpljenje, rad i prave odluke.

Bik

Za pripadnike znaka Bika, 2026. godina donosi dugo očekivanu finansijsku stabilnost. Uticaj Jupitera i Saturna nagovještava period u kojem se trud iz prethodnih godina konačno isplaćuje. Bikovi mogu očekivati postepeni, ali siguran rast prihoda, unapređenje na poslu ili uspjeh u privatnim poslovnim poduhvatima.

Astrolozi ističu da novac neće dolaziti naglo, ali će biti trajan. Ključ uspjeha leži u racionalnom planiranju i izbjegavanju rizičnih poteza.

Lav

Lavovima 2026. donosi snažnu energiju uspjeha. Pojačan uticaj Sunca i Jupitera stavlja ih u centar pažnje, otvarajući vrata unosnim projektima, kreativnim poslovima i profitabilnim saradnjama. Mnogi Lavovi mogli bi se naći na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Ipak, astrološka prognoza upozorava da je važno zadržati realan pristup i ne dozvoliti da pretjerani optimizam vodi ka nepromišljenim finansijskim potezima.

Jarac

Jarčevi se prema astrološkim analizama ubrajaju među najveće finansijske dobitnike 2026. godine. Dugotrajan trud, disciplina i jasni ciljevi konačno dolaze na naplatu. Moguće su veće zarade, rješavanje dugova ili uspješna dugoročna ulaganja.

Za Jarčeve, 2026. godina simbolizuje potvrdu da se strpljenje i odgovornost isplate, naročito u materijalnom smislu.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

finansije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Припадници овог знака дјелују хладно, али све дубоко доживљавају

Zanimljivosti

Pripadnici ovog znaka djeluju hladno, ali sve duboko doživljavaju

19 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Novogodišnja noć donosi pravu magiju za ova 4 znaka: Sve vam kreće od ruke, novi početak koji ste priželjkivali

23 h

0
Поклон

Zanimljivosti

Najbolji praznični pokloni stižu od ovih znakova Zodijaka

1 d

0
Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

Zanimljivosti

Ova 3 znaka u januaru privlače novac i sreću kao magnet

1 d

0

Više iz rubrike

Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

Zanimljivosti

Znate li kako se zove mladunče košute: Nije lane

3 h

0
У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

Zanimljivosti

U Francuskoj 30 ljudi dijeli jedan auto, a ključevi su u seoskoj kafani

13 h

0
Припадници овог знака дјелују хладно, али све дубоко доживљавају

Zanimljivosti

Pripadnici ovog znaka djeluju hladno, ali sve duboko doživljavaju

19 h

0
Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана

Zanimljivosti

Prva genetski modifikovana ovca u Indiji napunila godinu dana

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Umrla Brižit Bardo!

10

49

Teška nesreća u Srpskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povrijeđenih

10

43

Donosi li Lidl probleme u BiH? Samo da nam ne prisjedne jeftino

10

15

Ne nosite u EU rakiju i slaninu kazne su brutalne

09

56

Gorjeli automobili u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner