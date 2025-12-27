U Francuskoj 30 ljudi dijeli jedan auto, a ključevi su u seoskoj kafani

U francuskom selu Pon de Bare, koje broji tek oko sedamsto stanovnika i smješteno je na jugoistoku zemlje, tridesetak mještana pokrenulo je akciju dijeljenja jednog automobila.

Pored ekonomskih ušteda, ova inicijativa ima i jasnu ekološku komponentu, a promoteri projekta naglašavaju i da je djeljenje automobila ojačalo društvene veze u opštini.

Ovakav vid prevoza zahtijeva koordinaciju, komunikaciju i povjerenje, čime se vraća osjećaj zajedništva.

Korisnici plaćaju 25 centi po pređenom kilometru, a taj iznos je namijenjen isključivo za gorivo, održavanje i popravke.

Ključevi se čuvaju u seoskoj kafani, koja služi kao neformalno mjesto susreta, prenosi Revijahak.

Primer Pon de Barea pokazuje da održiva mobilnost ne zahtijeva uvijek velika ulaganja - ponekad je dovoljno preispitati način korišćenja automobila i prilagoditi ga stvarnim potrebama zajednice.

Inače, mještani su zaista skromni jer dijele stari Citroen ZX.