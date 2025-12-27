U Francuskoj 30 ljudi dijeli jedan auto, a ključevi su u seoskoj kafani

27.12.2025
21:35
Komentari:0
U francuskom selu Pon de Bare, koje broji tek oko sedamsto stanovnika i smješteno je na jugoistoku zemlje, tridesetak mještana pokrenulo je akciju dijeljenja jednog automobila.
Pored ekonomskih ušteda, ova inicijativa ima i jasnu ekološku komponentu, a promoteri projekta naglašavaju i da je djeljenje automobila ojačalo društvene veze u opštini.
Ovakav vid prevoza zahtijeva koordinaciju, komunikaciju i povjerenje, čime se vraća osjećaj zajedništva.
Korisnici plaćaju 25 centi po pređenom kilometru, a taj iznos je namijenjen isključivo za gorivo, održavanje i popravke.
Ključevi se čuvaju u seoskoj kafani, koja služi kao neformalno mjesto susreta, prenosi Revijahak.
Primer Pon de Barea pokazuje da održiva mobilnost ne zahtijeva uvijek velika ulaganja - ponekad je dovoljno preispitati način korišćenja automobila i prilagoditi ga stvarnim potrebama zajednice.
Inače, mještani su zaista skromni jer dijele stari Citroen ZX.
