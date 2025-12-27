Logo
Prva genetski modifikovana ovca u Indiji napunila godinu dana

27.12.2025

15:04

Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана
Foto: Pixabay

Prva genetski modifikovana ovca u Indiji, nazvana Tarmim, nedavno je napunila godinu dana i, prema navodima istraživača, razvija se dobro.

Ovca je rođena 16. decembra prošle godine u indijskom dijelu Kašmira i smještena je u ograđenom prostoru na Poljoprivrednom univerzitetu Šer-e-Kašmir u Srinagaru, zajedno sa svojom genetski neuređenom sestrom bliznakinjom, prenosi BBC.

Istraživači su koristili CRISPR tehnologiju za genetsko uređivanje, kojom je izmijenjen gen miostatina, poznat po tome što ograničava rast mišića.

Embrioni su nekoliko dana držani u laboratorijskim uslovima, a zatim prebačeni u hraniteljsku ovcu, nakon čega je trudnoća nastavljena prirodnim putem.

Prema riječima istraživača, cilj eksperimenta bio je povećanje mišićne mase ovaca, što je i postignuto.

Nakon godinu dana, Tarmim pokazuje normalne fiziološke i biohemijske parametre, dok je rast mišićne mase oko 10 odsto veći u poređenju sa blizancem ove jedinke.

Eksperimenti se nastavljaju kako bi se procijenili zdravlje i dugoročno preživljavanje životinje, a projekat je podnesen vladi radi dobijanja finansijske podrške.

Naučnici ocjenjuju da bi ova tehnologija mogla da doprinese održivoj proizvodnji ovčetine u Kašmiru, gdje godišnja potrošnja premašuje domaću proizvodnju, prenosi Tanjug.

Oni navode da bi genetsko uređivanje moglo značajno da poveća tjelesnu težinu ovaca i da omogući veću proizvodnju mesa uz manji broj životinja, uz uslov dobijanja regulatornih odobrenja.

CRISPR tehnologija, otkrivena 2012. godine i nagrađena Nobelovom nagradom 2020, već se koristi širom svijeta u istraživanju rasta, otpornosti na bolesti i plodnosti kod životinja, kao i u medicini.

