Zečević za ATV: Štednja nije ništa drugo nego odgođena potrošnja

"Svaka štednja je dobra. Kada govorimo o depozitnoj štednji, to je stvar povjerenja. Kad god dajete pare na upravljanje vi dajete i svoje povjerenje. Ljepota i rizik prema nečemu je u očima posmatrača. Da bi posmatrač dobro procijenio treba da ima više informacija za šta je potrebno vrijeme", rekao je Zdravko Zečević, izvršni direktor Društva za upravljanje EDPF-om a.d.

Svi počinju od sutra

Zečević naglašava da većina sa štednjom kreće "od sutra", dok je bit štednje je u akumuliranju i kamatama. Najveću prednost imaju mlađi zbog dužeg investicionog roka.

"Neko ko želi da donese odluku za naredni period trebao bi da ima dovoljne impute da bi se za tako nešto opredijelio. Generalno mislim da smo svi skloni nekom odlaganju i čekanju boljih dana. Sve investicione odluke na našim prostorima se svedu na dvije taktike: daće Bog i ne dao Bog", kaže Zečević i dodaje "nisam do sada upoznao nikoga ko je rekao da mu je plata velika i da mu je dovoljno.

Zečević pojašnjava da postoji znanje o tome da vrijednost penzije neće biti kao vrijednost plate, pri čemu je i plata mala. Poreska olakšica koju je Republika Srpska uvela još 2016. godine, a poboljšala 2019. godine. Ona glasi da su uplate u dobrovoljni penzijski fond do 1.200 KM godišnje oslobođene poreza.

Odgođena potrošnja

"Štednja nije ništa drugo nego odgođena potrošnja. Ako ćemo planirati nešto zavisi od nas samih ali je to opcija koja je na nama svima. Svako ko ima platu iznad minimalca može sa nama individualno da zaključi ugovor. Ako date 61 KM, a dobijete 100 KM, koliki je prinos? Svaki put kad štedite kod nas vi ćete uspjeti da zaradite 64%, sve to bez uplate poslodavca", rekao je Zečević.

Zečević zaključuje da ljudi koji su štedjeli unutar određenog penzijskog plana, unutar određene firme nakon čega odlaze na bolje, individualci koji uplaćuju sami sebi.