Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

Veliku pažnju javnosti izazvala je najava formiranja Fonda za dječiju štednju. Ko će njime upravljati, i na koji način još nije definisano. Ono što se zna jeste da će za svako novorođeno dijete, iz republičkog budžeta na ime djeteta biti isplaćeno i na 18 godina oročeno po 1.000 maraka, najava je Milorada Dodika.

"Država će uplatiti 1.000 maraka u taj fond na njegovo ime i godišnje tu treba 30, 35 miliona. Na kraju godine tu će se desiti da tu ima 35 miliona, tih 35 miliona, taj fond ću kupiti obveznice Republike Srpske uz određenu kamatu, kad on napuni 18 godina, on će imati 140 hiljada maraka. Biće ipak novac sa kojim možete da nastaviti školovanje negdje, imaćete obavezu samo da živite u Republici Srpskoj.", kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Kako će sve tačno funkcionisati zavisi od načina na koji će fond biti dizajniran, smatraju stručnjaci. Ono što je dobro kažu, novac na taj način ne bi išao u druge namjene nego bi se investirao ovdje.

"To je jedna inovativna i moćna ideja da se na neki način poveže građanin, stanovnik, dijete sa nečim što se zove budžet, sa nečim što se zove investicija, sa nečim što se zove štednja", kaže Saša Stevanović, direktor Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.

S obzirom na to da Republika Srpska nema uspostavljenu strategiju demografskog razvoja, formiranje navedenog fonda predstavljao bi još jedan u nizu postupaka koji bi potrošili i vrijeme i resurse, stav je demografa Aleksandra Čavića.

"Prinos na obveznice RS iznosi maksimalno 6%, na kraju tog perioda sa uloženih 1.000 KM, ukupan iznos sredstava raspoloživih bi bio 2.854 KM po jednom djetetu", kaže Aleksandar Čavić, demograf.

Ostaje da vidimo kada će Fond biti formiran i kako će funkcionisati, ali ono što je sigurno jeste da je ovo dobra ideja i da bi značila za ostanak mladih u Republici Srpskoj.