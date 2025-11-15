Logo
Centralna proslava Dana specijalne brigade MUP-a Republike Srpske

Sanja Trifković

15.11.2025

19:20

Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске
Foto: Srna

Prije 30 godina posljednji put pripadnici ove jedinice postrojeni su u Zvorniku. Danas su u Bijeljini veterani raport predali generalu Goran Sariću koji je bio na čelu jedinice. Značaj ove brigade nemjerljiv je.

"Specijalna brigada bila je jedna od najznačajnijih jedinica odbrambeno-otadžbinskog rata, koja je iznijela rat. Devet odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske bili su devet stubova odbrane Republike Srpske. I danas ono što je važno da poručimo je da Republika Srpska se sjeća svojih veterana, oni su zajedno sa nama i u borbi za Republiku Srpsku osjećaju sve ono što ona prolazi i sjećaju se na njihovu žrtvu, a posebno onih koji su pali u toj borbi", kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Čast, sloboda i jedinstvo riječi su koje su pratile postrojavanje veterana prvi put nakon 30 godina u slobodnoj Republici Srpskoj.

"Da se poklonim svima onima koji su dali svoj život, onima koji su ranjeni kao i onima koji i danas sa ponosom nose ovu uniformu. Smatram da su pokazali i dokazali da ljubav prema otadžbini nije samo riječ, nego i njihov današnji dolazak, pokazuje da imamo obavezu da ispratimo sve one tradicije koje smo njegovali u toku odbrambeno otadžbinskog rata, a Vlada i RS ih nikada neće zaboraviti", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Da su uvijek tu na odbrani i temeljima Republike Srpske koje su tako srčano branili i odbranili, poručuju i danas.

"Svagdje tamo gdje je bilo gusto, mnogi su dali svoje živote, okupljanje ovđe znači odati njima počast. Želimo i da vide da ono što su oni činili nije bilo uzaludno i da Republika Srpska danas stoji stabilna bez ikakvih ugrožavanja i da je popravila svom međunarodni politički rejting", kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske nastala je u drugoj polovini 1992. godine .U periodu ratnih sukoba, od 1992. do kraja 1994. godine, formirano je devet odreda sa Komandom brigade koja je bila stacionirana u Janji. Specijalna brigada policije u ratnom periodu brojala je oko 1.500 pripadnika, od čega su 144 pripadnika dali živote za Republiku Srpsku i oko 400 pripadnika je teže i lakše ranjeno.

