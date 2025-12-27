Logo
Bijela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim

Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedjelju, saopštila je Bijela kuća.

Prema rasporedu američkog predsjednika, bilateralni razgovori će se održati u 15.00 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi.

Bijela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima precizirala satnicu za sastanak između Trampa i Zelenskog za nedjelju u 15 časova, prenosi "Njujork tajms".

Više detalja nije saopšteno.

Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak.

On je rekao da će tom prilikom donijeti novi plan od 20 tačaka za okončanje rata, koji uključuje predlog za demilitarizovanu zonu, a glavni fokus sastanka biće bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

