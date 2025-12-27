Bijela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim

Izvor:
27.12.2025
15:46
Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedjelju, saopštila je Bijela kuća.
Prema rasporedu američkog predsjednika, bilateralni razgovori će se održati u 15.00 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi.
Bijela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima precizirala satnicu za sastanak između Trampa i Zelenskog za nedjelju u 15 časova, prenosi "Njujork tajms".
Više detalja nije saopšteno.
Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak.
On je rekao da će tom prilikom donijeti novi plan od 20 tačaka za okončanje rata, koji uključuje predlog za demilitarizovanu zonu, a glavni fokus sastanka biće bezbjednosne garancije za Ukrajinu.
