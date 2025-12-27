Pronađeno tijelo muškarca u vreći, u koritu rijeke

Beranskoj policiji građani su jučer prijavili da su uočili tijelo u koritu rijeke.

- U mjestu Šekular, oko 18 kilometara od Berana i oko 9,5 kilometara od granice sa Kosovom, u koritu Šekularske rijeke uočeno beživotno tijelo nepoznatog muškog lica - naglasili su u saopštenju iz Uprave policije Crne Gore.

Tijelo koje je jučer pronađeno u Šekularskoj rijeci kod Berana pripada muškoj osobi, a Više državno tužilaštvo i dalje provodi dodatne uviđajne radnje.

To je Portalu RTCG rečeno u VDT Bijelo Polje.

- Uviđaj je jučer obavljan u prisustvu medicinskih vještaka kao i forenzičara, i danas će se nastaviti još neke uviđajne radnje. To je sve što za sada možemo reći - kazali su iz PR službe bjelopoljskog VDT.

Noge bile izvan vreće

Mještanin Šekulara kazao je da tijelo bilo u vreći.

- Noge su bile izvan džaka, i tu smo mogli vid‌jeti da je u pitanju muškarac. Ono što mi znamo je da nije niko iz našeg sela. Pretpostavljamo da je tijelo ovd‌je donijeto od nekuda - kazao je taj mještanin.

U VDT nisu za sada mogli dati informacije u vezi sa ovim okolnostima.

Obdukcija tijela

Policija navodi da u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju preduzima mjere i radnje na utvrđivanju identiteta beživotnog tijela, uzroka smrti i svih činjenica i okolnosti vezanih za prijavljeni događaj.

- U toku je vršenje uviđaja na licu mjesta, a tijelo će biti upućeno na obdukciju - zaključili su u saopštenju.