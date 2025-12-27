Upucao u vepra i pogodio drugog lovca u glavu

Pune tri godine nakon teške nesreće prilikom lova na divlje svinje na Bilogori, Opštinski sud u Koprivnici donio je prvostepenu presudu.

Osamdesetdvogodišnji penzioner koji je iz nehata teško povrijedio dvadesetšestogodišnjeg lovca osuđen je na deset mjeseci uslovnog zatvora, sa rokom provjere od dve godine, zbog teškog krivičnog djela protiv javne sigurnosti, javlja podravski.hr .

Kobni hitac na Novigradskoj planini

Nesreća se dogodila ujutru 27. novembra 2022. godine u Bakovčicama kod Koprivnice, u području zvanom Novigradska planina, tokom organizovanog lova lovačkog društva Jelen Draganovec. Prema presudi, 82-godišnjak je ignorisao jasna uputstva da puca u divljač tek kada životinje prođu liniju čekanja.

Kada je ugledao divlje svinje, ispalio je hitac iz svoje lovačke puške marke „Monte Karlo“, iako je znao da su u blizini i drugi lovci, uključujući i dvadesetdevetogodišnjeg muškarca koji je bio udaljen 95 metara. Lovačka municija se odbila od čvrste prepreke i pogodila mladića u glavu, nanijevši mu tešku telesnu povredu u vidu ulazne prostrijelne rane u predjelu lijeve očne duplje.

Svjedočenje na sudu

Tokom suđenja, osamdesetdvogodišnjak je naglasio da se osjeća krivim i da mu je strašno žao zbog svega što se dogodilo.