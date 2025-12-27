Veritas: Osam Srba uhapšeno od početka godine po optužnicama Hrvatske

Osam Srba iz Hrvatske i nekadašnje Republike Srpske Krajine uhapšeno je od početka godine zbog krivičnih djela ratni zločin, a posljednjeg među ima, Milorada Kovačevića /61/, uhapsila je podgorička policija u Zeti, u selu Bistrica, saopštio je Informaciono-dokumentacioni centar "Veritas".

Ukupno su, prema "Veritasovoj" evidenciji, širom svijeta uhapšena najmanje 203 Srbina, od kojih su 84 ekstradirana u Hrvatsku.

Zbog krivičnih djela ratnih zločina trenutno se u hrvatskim zatvorima nalazi 28 Srba, od kojih je 15 pravosnažno osuđeno, dok su ostali pod istragom, optužbom ili čekaju pravosnažnost presuda.

Kovačevića, koji je juče uhapšen, Hrvatska potražuje zbog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin nad civilima, te je priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalje postupanje, naveli su iz "Veritasa".

Društvo Navršile se 32 godine od zločina hrvatskih snaga na Koranskom mostu

Iz "Veritasa" su naveli da se ovim povodom oglasio i hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je pojasnio da je Kovačević uhapšen na osnovu Interpolove potjernice na zahtjev Županijskog suda u Zagrebu, i to zbog ratnog zločina nad civilima na području Grubišinog Polja 1991. godine.

Osim Kovačevića, Županijsko tužilaštvo u Zagrebu podiglo je 21. aprila optužnicu protiv Živka Zagorca /79/, Rade Čakmaka /80/, Ranka Radelića /74/, Branka Čortana /75/, Laze Savatovića /71/, Milenka Stojića /68/, Tihomira Anteševića /65/, Jovana Beraka /63/, Ranka Bobića /70/, Nebojše Bojića /61/, Radovana Brkića /65/, Ivice Capača /57/, Milivoja Čakmaka /57/, Milorada Davidovića /56/, Radovana Kosanovića /67/, Branka Kosanovića / 68/, Slobodana Kučuka /66/, Dušana Mrkšića /78/, Milana Orozovića /68/, Milenka Orozovića /65/, Nenada Peulića /61/, Milivoja Tvrdorijeke /74/ i Dražena Vučkovića /54/.

Kovačević i još četvorica optuženih terete se da su 20. avgusta 1991.

godine zaustavili automobil i da su tom prilikom ubili dva civila, a jednog teško ranili.

Iz ovog krivičnog predmeta, prije Kovačevića, a na osnovu evropskog naloga za hapšenje Županijskog suda u Zagrebu, uhapšeni su 10. septembra Milorad Davidović u Švedskoj, koji je izručen Hrvatskoj 27. oktobra, i Živko Zagorac, uhapšen 17. oktobra u Poljskoj dok se preko te zemlje vraćao za Kanadu, napomenuo je "Veritas" i dodao da je izručenje Zagorca, osim Hrvatske, zatražila i Srbija za isto krivično djelo.

Svijet Putnički autobus pao u provaliju, 15 ljudi poginulo

U Hrvatskoj je 1. jula uhapšen Željko Babić /70/ iz Mokrog Polja kod Knina, zatim 12. septembra /drugi put/ Dragutin Ćelap /71/ iz Topuskog, te Zoran Korda iz Zečeva kod Kistanja početkom novembra u rodnom selu u koje je redovno dolazio dugi niz godina.

Izvan Hrvatske po evropskom nalogu za hapšenje, 12. aprila je u Mađarskoj na graničnom prelazu Tompa-Kelebija uhapšen Dušan Grković /69/ iz Lovasa, državljanin Srbije i Hrvatske.