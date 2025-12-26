Logo
Large banner

Pronađen Marko (11), poznato u kakvom je stanju dječak za kojim se tragalo

Izvor:

Agencije

26.12.2025

21:55

Komentari:

0
Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало
Foto: Facebook/ HGSS

Dječak Marko M. (11), čiji nestanak je danas prijavljen je pronađen, potvrđeno je za hrvatske medije.

Kako piše Indeks, dječak je živ i zdrav.

"Dječak je pronađen kod repetitora, živ je i nepovrijeđen", rekli su iz policije.

марко мајић

Region

Nestao Marko Majić (11), pokrenula velika potraga

HGSS stanica Osijek saopštila je ranije da je Markom Majićem nestao u Opštini Draž, kod vidikovca Trojnaš, nakon što se udaljio od porodice..

Podijeli:

Tagovi:

nestao dječak

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминуо гитариста групе "The Cure"

Scena

Preminuo gitarista grupe "The Cure"

3 h

0
Хаос након меча Партизана: Тајрик Џонс у сукобу са навијачима, звао их на "тучу послије Арене"

Košarka

Haos nakon meča Partizana: Tajrik Džons u sukobu sa navijačima, zvao ih na "tuču poslije Arene"

3 h

0
Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

Republika Srpska

Dodik: Nećemo se umoriti i nikada nećemo prestati da pomaženo djeci

3 h

1
Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

Hronika

Boris brutalno pretučen ispred kafića: Zadobio teške tjelesne povrede, napadači na slobodi

3 h

0

Više iz rubrike

Ромски трубачи протјерани и из Дубровника, градоначелник послао саопштење

Region

Romski trubači protjerani i iz Dubrovnika, gradonačelnik poslao saopštenje

4 h

0
Укинут притвор бившем министру Милутину Симовићу

Region

Ukinut pritvor bivšem ministru Milutinu Simoviću

5 h

0
Нестао Марко Мајић (11), покренула велика потрага

Region

Nestao Marko Majić (11), pokrenula velika potraga

5 h

0
Тешка несрећа код Подгорице: Страшни призори са лица мјеста, Хитна одвози повријеђене

Region

Teška nesreća kod Podgorice: Strašni prizori sa lica mjesta, Hitna odvozi povrijeđene

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

46

Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

22

37

Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

22

24

Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

22

07

Štrkić: Važna je podrška sistema

22

01

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner