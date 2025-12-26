Pronađen Marko (11), poznato u kakvom je stanju dječak za kojim se tragalo

Dječak Marko M. (11), čiji nestanak je danas prijavljen je pronađen, potvrđeno je za hrvatske medije.

Kako piše Indeks, dječak je živ i zdrav.

"Dječak je pronađen kod repetitora, živ je i nepovrijeđen", rekli su iz policije.

HGSS stanica Osijek saopštila je ranije da je Markom Majićem nestao u Opštini Draž, kod vidikovca Trojnaš, nakon što se udaljio od porodice..