Pronađen Marko (11), poznato u kakvom je stanju dječak za kojim se tragalo

26.12.2025
21:55
Dječak Marko M. (11), čiji nestanak je danas prijavljen je pronađen, potvrđeno je za hrvatske medije.
Kako piše Indeks, dječak je živ i zdrav.
"Dječak je pronađen kod repetitora, živ je i nepovrijeđen", rekli su iz policije.
Nestao Marko Majić (11), pokrenula velika potraga
HGSS stanica Osijek saopštila je ranije da je Markom Majićem nestao u Opštini Draž, kod vidikovca Trojnaš, nakon što se udaljio od porodice..
