Dežurna sredstva ruske PVO oborila su 138 ukrajinskih bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Konkretno, 40 dronova je srušeno iznad Krasnodarskog kraja, 35 Republike Krim, 28 iznad Stavropoljskog kraja, osam iznad Kurske oblasti, dva iznad Rostovske oblasti, 18 bespilotnih letjelica srušeno je iznad voda Azovskog mora, kao i sedam iznad voda Crnog mora.

Svijet Stali vozovi i autobusi u Njemačkoj

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.