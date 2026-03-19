Autor:ATV
19.03.2026
09:10
Komentari:0
Dežurna sredstva ruske PVO oborila su 138 ukrajinskih bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
"Tokom protekle noći dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 138 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju.
Konkretno, 40 dronova je srušeno iznad Krasnodarskog kraja, 35 Republike Krim, 28 iznad Stavropoljskog kraja, osam iznad Kurske oblasti, dva iznad Rostovske oblasti, 18 bespilotnih letjelica srušeno je iznad voda Azovskog mora, kao i sedam iznad voda Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.
