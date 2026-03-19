Stali vozovi i autobusi u Njemačkoj

19.03.2026

09:06

Njemački sindikat Verdi organizovao je štrajk upozorenja u javnom prevozu, što je rezultiralo obustavom autobuskog i tramvajskog saobraćaja u nekoliko pokrajina, uključujući Sjevernu Rajnu-Vestfaliju, Saksoniju-Anhalt, Hamburg i Minhen.

U Hamburgu su metro i autobusi pogođeni, dok su trajekti i S-Ban i dalje u funkciji, prenio je "Špigel".

Lokalni javni prevoz u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji je uglavnom paralizovan, osim u Minsteru, gdje štrajk nije zahvatio preduzeće.

Industrijska akcija u Saksoniji-Anhaltu se nastavlja do nedjelje u gradovima poput Magdebura, Halea i Desau-Roslaua.

U Bavarskoj pored Minhena, pogođeni su i Augsburg, Regensburg, Bamberg i Pasau, dok će štrajk u Nirnbergu trajati i sutra i prekosutra.

Verdi navodi da je ovo treći štrajk upozorenja u okviru tekućih pregovora o platama i poboljšanju uslova rada u javnom prevozu.

Sporazumi su već postignuti u Baden-Virtembergu, Šlezvig-Holštajnu i Hesenu, dok se pregovori nastavljaju u Berlinu, Sarlandu, Bavarskoj, Brandenburgu i drugim pokrajinama.

Potpredsjednica Verdija, Kristin Bele, istakla je da, i nakon četiri mjeseca pregovora, u većini saveznih država još nije postignut dogovor o platama i uslovima rada.

