Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

Izvor:

Tanjug

19.03.2026

08:19

Ерупција вулкана на Камчатки
Vulkan Šiveluč na Kamčatki eruptirao je, a pepeo je dostigao visinu od 11,5 kilometara, saopštio je Kamčatski tim za reagovanje na vulkanske erupcije.

- Eksplozije su podigle pepeo iz vulkana Šiveluč 11,5 kilometara. Oblak pepela se proširio 140 kilometara sjeveroistočno od vulkana. Boja koda za avijaciju je crvena. Vulkanska aktivnost predstavlja opasnost za lokalni i međunarodni vazdušni saobraćaj - navodi se u saopštenju, prenijela je agencija TASS.

Ovo je drugi oblak pepela u posljednja 24 sata. Vulkan je prethodno izbacivao pepeo na visinu od 12 kilometara.

Šiveluč je aktivni vulkan na Kamčatki, koji se sastoji od vulkana Stari Šiveluč, drevne kaldere, i aktivnog vulkana Mladi Šiveluč, koji je star 60.000-70.000 godina. Nalazi se otprilike 50 kilometara od sela Ključi u Ust-Kamčatskom okrugu i 450 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.

Ова земља је девети пут заредом проглашена за најсрећнију на свијету

Ova zemlja je deveti put zaredom proglašena za najsrećniju na svijetu

Временски обрт: Од сунчаних интервала до олујних удара вјетра

Vremenski obrt: Od sunčanih intervala do olujnih udara vjetra

Krvarenje desni može biti znak ozbiljnog problema

Тужна судбина српских добитника лото седмице

Tužna sudbina srpskih dobitnika loto sedmice

Iran zaprijetio totalnim uništenjem gasne i naftne industrije u Persijskom zalivu

Дрон у затвор испустио пакет са ножевима, мобилним телефоном и фантомкама

Dron u zatvor ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom i fantomkama

Primjećeni dronovi iznad baze u kojoj žive Rubio i Hegset

Песков потврдио: Пауза у преговорима између Москве и Кијева

Peskov potvrdio: Pauza u pregovorima između Moskve i Kijeva

Podzemne tajne Marsa: Pronađeni ostaci drevne riječne delte

Ajfon na meti hakera

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao na korak od tripl-dabla

Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača

