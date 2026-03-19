Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

Vulkan Šiveluč na Kamčatki eruptirao je, a pepeo je dostigao visinu od 11,5 kilometara, saopštio je Kamčatski tim za reagovanje na vulkanske erupcije.

- Eksplozije su podigle pepeo iz vulkana Šiveluč 11,5 kilometara. Oblak pepela se proširio 140 kilometara sjeveroistočno od vulkana. Boja koda za avijaciju je crvena. Vulkanska aktivnost predstavlja opasnost za lokalni i međunarodni vazdušni saobraćaj - navodi se u saopštenju, prenijela je agencija TASS.

Svijet Iran zaprijetio totalnim uništenjem gasne i naftne industrije u Persijskom zalivu

Ovo je drugi oblak pepela u posljednja 24 sata. Vulkan je prethodno izbacivao pepeo na visinu od 12 kilometara.

Šiveluč je aktivni vulkan na Kamčatki, koji se sastoji od vulkana Stari Šiveluč, drevne kaldere, i aktivnog vulkana Mladi Šiveluč, koji je star 60.000-70.000 godina. Nalazi se otprilike 50 kilometara od sela Ključi u Ust-Kamčatskom okrugu i 450 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.