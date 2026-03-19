Vremenski obrt: Od sunčanih intervala do olujnih udara vjetra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo vrijeme.

Tokom dana slabe padavine su moguće ponegdje na istoku i u planinskim predjelima na jugozapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini će biti vjetrovito uz olujnu buru, dok će u ostalim predjelima duvati umjeren do jak vjetar.

Najviša dnevna temperatura biće od šest do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus šest, Han Pijesak minus dva, Čemerno minus jedan, Kalinovik, Kneževo i Šipovo nula, Bijeljina, Srebrenica, Drinić, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Banjaluka i Sokolac jedan, Doboj, Prijedor i Zenica dva, Višegrad, Gacko, Srbac, Sarajevo i Tuzla tri, Rudo, Foča i Bihać četiri, Bileća osam, Trebinje devet i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.

Visina sniježnog pokrivača: Kalinovik 15, Han Pijesak 14 i Kneževo sedam centimetara.