Danas proslavljamo Svetog Josifa: Bio je muž Presvete Bogorodice, a ovaj običaj treba ispoštovati

Svake godine 19. marta Srpska Pravoslavna Crkva slavi Svetog Josifa, pravednog muža Presvete Bogorodice. Iako njegova priča u Svetom pismu zauzima tek nekoliko stranica, značaj ovog sveca u hrišćanskom svijetu i narodnoj tradiciji je ogroman. Sveti Josif simbolizuje pravednost, odanost porodici i skromnost – vrline koje i danas inspirišu vjernike.

Sveti Josif, kako prenose crkvene knjige, bio je po zanimanju tesar i čovjek velikog poštovanja prema Bogu. Njegova životna posvećenost Mariji i Isusu Hristu čini ga uzorom svih hrišćana kada je riječ o porodici i radu. U ikonografiji ga najčešće viđamo uz Presvetu Bogorodicu, kako drži malog Isusa u naručju ili alat tesara u rukama, što simbolizuje vrijedan i skroman život.

U Srbiji, kao i širom pravoslavnog svijeta, dan Svetog Josifa obilježava se molitvom za zaštitu doma, mir i blagostanje u porodici. Vjernici na ovaj dan posjećuju crkve, pale svijeće i mole se za zdravlje i sigurnost svojih bližnjih. Postoji i narodno vjerovanje da Sveti Josif čuva kuću od nesreće i loših uticaja, pa mnogi upravo u ovom danu obraćaju posebnu pažnju na porodične rituale i simbolične znakove zaštite doma.

Iako Sveti Josif nije među najraširenijim kultičkim svecima, njegova uloga u crkvenoj tradiciji je ključna – on je čuvar porodice, primjer pravednog i poštenog života, i simbol skromnog, ali dostojanstvenog rada. Za Srpsku Pravoslavnu Crkvu, njegovo sjećanje je podsjetnik da vjera, odgovornost i ljubav prema bližnjima čine temelj svakog doma.

Ovaj praznik, iako tiho, obilježava se u mnogim domovima širom Srbije, podsjećajući vjernike da pravi heroji hrišćanske priče nisu uvijek veliki vojnici ili mučenici, već i obični, pravedni ljudi koji čuvaju ljubav i mir u svom domu – baš kao Sveti Josif, prenosi Telegraf.rs.