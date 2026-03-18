Sjednica Narodne skupštine: Koji zakoni nisu prošli, a šta je najvažnija tačka?

Pred tribunima dana mahom zakoni, ali kao i obični pričalo se o svemu. Neki zakoni koji su ranije vraćeni na ponovnom glasanju nisu prošli.

Tu sudbinu su doživjeli Zakoni o sezonskim radnicima ali i onaj o zabrani pušenja. Rasprave tu nije bilo pa ni objašnjenja. Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Republike Srpske je prošao.

Najvažnija tačka definitivno “Prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske po hitnom postupku”. Tu je plan da se konačno uredi oblast plaćanja alimentacije. Cilj je da djeca ne trpe zbog neodgovornih roditelja.

"Primjenjivaće se u slučaju da jedan od roditelja ne izvršava obavezu izdržavanja djeteta odnosno ne plaća alimentaciju. Odnosiće se na djecu do 18 godina odnosno do momenta kada drugi roditelj ne počne da izvršava svoju obavezu. Zakon će sprovoditi Javni fond dječije zaštite kojem će se podnositi zahtjev za ostvarivanje prava i koji će donositi rješenje o ostvarivanju ovog prava", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske .

A iznos koji će dijete dobijati iznosiće 15% od prosječne plate u Srpskoj odnosno 229 maraka. Tema ozbiljna i važna pa takve i diskusije. Čini se da je ovaj Zakon ujedinio zaraćene strane.

"Zato je dobro što se ovim zakonom pokušava uvesti mehanizam koji će djeci obezbjediti određenu finansijsku sigurnost u periodu dok se ne naplati obaveza od roditelja koji je dužan da plaća izdržavanje", rekla je Milka Savić, poslanik SDS-a.

"Republika Srpska je nizom zakonskih rješenja i kroz sva ona izdvajanja opredijeljena da podržava, porodice, porodični, porodične vrijednosti i da štiti najmlađu populaciju", kaže Ranka Perić Romić, poslanik SNSD-a.

"I svakako da ćemo mi poslanici PDP-a podržati ovaj zakon jer smatramo da je to nešto što je izuzetno kvalitetno", rekao je Bojan Kresojević, poslanik PDP-a.

Nije bilo lako doći do ove tačke. Tribuni su zakuvali već na prvoj koja se odnosila na Program rada Narodne skupštine za ovu godinu. Radio je čekić, oduzimale su se riječi a sve zbog oštrih diskusija. Oštra je i bila i završna riječ prvog parlamentarca.

"Ovo nije pozornica za pljuvanje, a ona se najčešće koristi tako što se zloupotrebljava dnevni red. U drugim parlamentima se poslanici odstranjuju od dva do šest mjeseci", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik NS RS.

Usvojene izmjene krivičnog zakona ne odnose se na nestašne poslanike ali donose novine jedna od njih je da se kazna zatvora do jedne godine može se zamijeniti novčanom kaznom. Ministar pravde ga ocjenjuje kao značajan iskorak.