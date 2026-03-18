Policija upozorila na prevare putem Vibera: "Traže brze uplate"

18.03.2026

15:05

Полиција упозорила на преваре путем Вибера: "Траже брзе уплате"
Foto: Pexels

Federalna uprava policije upozorila je građane na prevare putem Vibera navodeći da prevaranti kradu identitet, te traže brze novčane uplate.

Kako su istakli, u posljednjih nekoliko dana, zaprimljeno je više prijava osoba čiji modus operandi uključuje krađu identiteta putem fotografija sa društvenih mreža, pa sve do direktne finansijske iznude.

Kako funkcioniše prevara sa lažnim Viber nalozima

"Nakon što kreiraju lažne Viber račune koristeći ukradene fotografije, prevaranti ciljaju bliske osobe žrtve. Prevara se finalizira slanjem poruka u kojima se, pod izgovorom hitnosti poput medicinske pomoći ili problema s bankovnim računom, od kontakata traže brze novčane uplate", objašnjavaju iz FUP-a.

Kako dodaju, policijski službenici Federalne uprave policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, preduzimaju intenzivne mjere na rasvjetljavanju ovih djela.

Građanima savjet opreza prije bilo kakve uplate

"Građanima se savjetuje da u situaciji kada dobijete poruku kojom se zahtijeva hitna uplata novca, bitno je da ne vršite nikakve transakcije dok tu osobu ne kontaktirate putem direktnog telefonskog poziva i lično potvrdite njen identitet. Također, neophodno je voditi računa o privatnosti profila na društvenim mrežama, ograničavajući vidljivost svojih profilnih fotografija i ličnih podataka tako da oni budu dostupni isključivo krugu prijatelja, čime se značajno smanjuje rizik od krađe identiteta", savjetuju iz policije.

Prijava policiji ključna za otkrivanje izvršilaca

Oni su pozvali građane koji su bili meta ovakvih pokušaja ili su već pretrpjeli štetu, da slučaj bez odlaganja prijave nadležnoj policijskoj stanici.

"Blagovremena prijava policiji, uz dostavljanje brojeva telefona sa kojih su stigle poruke i podataka o izvršenim transakcijama, ključni su za brzu identifikaciju i procesuiranje izvršilaca. Prevencija je najbolji način zaštite od digitalnih prevara. Podijelite ove informacije sa svojim bližnjima, posebno sa starijim osobama koje su često meta ovakvih napada", poručuju iz FUP-a.

