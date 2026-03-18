Logo
Large banner

Zakon o pušenju nije usvojen, vraća se predlagaču

Autor:

ATV

18.03.2026

14:46

Komentari:

0
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovo nisu usvojili Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Ovaj Zakon predviđao je zabranu konzumiranja duvana i duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru.

Sjednici je prisustvovao 61 poslanik, a glasalo je njih 19. Za usvajanje je bilo devet poslanika, tri su bila protiv, dok je sedam bilo suzdržano.

Ovaj zakon, vraćen je na ponovno odlučivanje nakon što ga nije potpisala Ana Trišić Babić, tadašnji vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Prethodno ga je Narodna skupština Srpske usvojila u decembru prošle godine.

Nakon današnjeg glasanja zakon se ponovo vraća predlagaču na redovnu proceduru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pušenje

Narodna skupština Republike Srpske

Zakon o pušenju

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner