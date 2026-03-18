Zakon o pušenju nije usvojen, vraća se predlagaču

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovo nisu usvojili Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Ovaj Zakon predviđao je zabranu konzumiranja duvana i duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru.

Sjednici je prisustvovao 61 poslanik, a glasalo je njih 19. Za usvajanje je bilo devet poslanika, tri su bila protiv, dok je sedam bilo suzdržano.

Ovaj zakon, vraćen je na ponovno odlučivanje nakon što ga nije potpisala Ana Trišić Babić, tadašnji vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Prethodno ga je Narodna skupština Srpske usvojila u decembru prošle godine.

Nakon današnjeg glasanja zakon se ponovo vraća predlagaču na redovnu proceduru.