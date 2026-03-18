Klokić za ATV: Bolje pozicioniranje Srpske na međunarodnom planu - osnovni cilj

Unaprijeđenje međunarodne saradnje te zaštita političkih, ekonomskih i kulturnih interesa Republike Srpske ključni su razlozi za osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju, izjavio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić tokom gostovanja u ATV jutro.

Komentarišući negativne reakcije koje je najava osnivanja ove kancelarije izazvala u političkom Sarajevu, Klokić je istakao da otpor potvrđuje ispravnost donesenih odluka.

"Čim se bune znači da radimo dobar posao. Osnovni cilj osnivanja Kancelarije je pozicioniranje Republike Srpske na međunarodnom planu", rekao je Klokić.

Ministar je podsjetio da je tokom prošle sedmice boravio u Italiji, gdje je o jačanju saradnje i procesu evropskih integracija razgovarao sa senatorkom Đuzepinom Versače i poslanikom Lukom Skverijem. Tom prilikom Klokić je italijanske zvaničnike upoznao trenutnom političkom situacijom u BiH.

"Italija je značajan spoljno-trgovinski partner, tako da tu saradnju trebamo dalje unaprjeđivati. Njima je čitava ova situacija u BiH nepoznanica. Dogovorili smo da dođu u Banjaluku, kako bi se bolje upoznali sa političkom situacijom, ali da razgovaramo o mogućnosti proširenja saradnje", zaključio je Klokić.

