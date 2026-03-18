Klokić za ATV: Bolje pozicioniranje Srpske na međunarodnom planu - osnovni cilj

ATV

18.03.2026

12:53

Клокић за АТВ: Боље позиционирање Српске на међународном плану - основни циљ
Unaprijeđenje međunarodne saradnje te zaštita političkih, ekonomskih i kulturnih interesa Republike Srpske ključni su razlozi za osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju, izjavio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić tokom gostovanja u ATV jutro.

Komentarišući negativne reakcije koje je najava osnivanja ove kancelarije izazvala u političkom Sarajevu, Klokić je istakao da otpor potvrđuje ispravnost donesenih odluka.

"Čim se bune znači da radimo dobar posao. Osnovni cilj osnivanja Kancelarije je pozicioniranje Republike Srpske na međunarodnom planu", rekao je Klokić.

Ministar je podsjetio da je tokom prošle sedmice boravio u Italiji, gdje je o jačanju saradnje i procesu evropskih integracija razgovarao sa senatorkom Đuzepinom Versače i poslanikom Lukom Skverijem. Tom prilikom Klokić je italijanske zvaničnike upoznao trenutnom političkom situacijom u BiH.

"Italija je značajan spoljno-trgovinski partner, tako da tu saradnju trebamo dalje unaprjeđivati. Njima je čitava ova situacija u BiH nepoznanica. Dogovorili smo da dođu u Banjaluku, kako bi se bolje upoznali sa političkom situacijom, ali da razgovaramo o mogućnosti proširenja saradnje", zaključio je Klokić.

Zlatan Klokić

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorio: Takav scenario bi se mogao ponoviti

1 h

0
Песков: Стармер није Черчил, а Макрон није Де Гол

Svijet

Peskov: Starmer nije Čerčil, a Makron nije De Gol

1 h

0
Дјевојчица (14) ножем насрнула на оца

Hronika

Djevojčica (14) nožem nasrnula na oca

1 h

0
Битно: Цијене ђачких екскурзија

Emisije

Bitno: Cijene đačkih ekskurzija

1 h

0

Više iz rubrike

Минић: Ове године посао за 500 дјеце погинулих бораца

Republika Srpska

Minić: Ove godine posao za 500 djece poginulih boraca

2 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić otkrio šta koči izgradnju aerodroma u Trebinju

2 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić najavio veće podsticaje za mljekarstvo

2 h

1
Објављена одлука о именовању Минића и нове Владе

Republika Srpska

Objavljena odluka o imenovanju Minića i nove Vlade

3 h

1
  • Najnovije

  • Najčitanije

14

05

Ninković: Banjaluka u problemima dok je Stanivuković na nekoj svojoj turneji

14

05

Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

13

56

Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

13

52

Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog napada na pjevačevu kuću

13

48

Žestokim odnosom pred kamerama probudili sve ukućane Elite

