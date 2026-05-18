Logo
Large banner

Preminula žena koju je upucao muž u Kiseljaku

Autor:

ATV
18.05.2026 18:26

Komentari:

1
Преминула жена коју је упуцао муж у Кисељаку
Foto: Avaz

Vesna Pecirep koju je jutros teško ranio suprug Miro Pecirep, u naselju Jehovac kod Kiseljaka, preminula je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je iz Ureda komesara MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Kako su naveli, danas u 17:40 sati Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo obavijestio je MUP SBK da je žrtva krivičnog d‌jela, V. P. rođena 1971. godine iz Kiseljaka, podlegla povredama na KCUS-u, prenosi Kliks.

Podsjetimo, tragedija se dogodila jutros kada je Miro Pecirep u porodičnoj kući u naselju Jehovac upotrijebio vatreno oružje. Tom prilikom usmrtio je svoju punicu, dok je suprugu teško ranio.

Полиција ФБиХ

Hronika

Preminuo muškarac koji je ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku

Nakon pucnjave pokušao je i sebi da oduzme život, ali je samo nanio sebi povrede te je prevezen na KCUS gd‌je je kasnije preminuo.

Policija je tokom dana obavila uviđaj, a istraga o okolnostima ovog tragičnog događaja se nastavlja pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kiseljak

Ubistvo

naselje Jehovac

Samoubistvo

Miro Pecirep

Preminula Vesna Pecirep

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Užas u BiH: Više osoba pretuklo mladića (19) ispred ugostiteljskog objekta

3 h

0
Преминуо мушкарац који је убио пуницу и ранио супругу у Кисељаку

Hronika

Preminuo muškarac koji je ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku

3 h

0
Филмска пљачка у Свилајнцу: Разбојници однијели накит и кеш вриједан 3,5 милиона

Hronika

Filmska pljačka u Svilajncu: Razbojnici odnijeli nakit i keš vrijedan 3,5 miliona

4 h

0
Наставник пријетио ученику у Сарајеву

Hronika

Pušten na slobodu nastavnik koji je maltretirao učenika u osnovnoj školi

4 h

0

  • Najnovije

19

58

Gradonačelnik Drniša nakon ubistva maturanta: "Sistem nije zakazao"

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

19

36

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

19

32

Policajac povrijeđen u udesu u centru Sarajeva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner