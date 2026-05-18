Ko je Kristijan Aleksić koji je ubio Luku? Likvidirao djevojku, zatvorenika sjekao po vratu

18.05.2026 18:44

Ко је Кристијан Алексић који је убио Луку? Ликвидирао дјевојку, затвореника сјекао по врату
Foto: Policija HR, Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Kristijan Aleksić, koji je sada uhapšen zbog ubistva 19-godišnjaka, pravio je probleme i prije dvadesetak godina kada je završio u zatvoru u Zagrebu.

Tamo je boravio neko vrijeme u Centru za dijagnostiku, prije nego što je upućen na izdržavanje kazne zbog ubistva 22-godišnje djevojke počinjenog 1994. godine.

Svjedoci iz tog vremena kažu da je Kristijan Aleksić prijetio drugim pritvorenicima, ali i pravosudnim policajcima. Međutim, pošto su te prijetnje uglavnom bile verbalne, zbog njih nije krivično odgovarao.

Sukobi u zatvoru

Tokom izdržavanja kazne bio je smješten u više kaznenih ustanova, zatvora i kaznionica. U svakoj od njih ostao je zapamćen prije svega zbog lošeg odnosa prema drugim zatvorenicima. Kako navode izvori, nije ih podnosio i smetala mu je buka unutar zatvorskih zidova.

Zbog svog ponašanja bio je pod posebnim režimom, pa je u šetnje išao sam. Koliko je njegovo psihičko stanje bilo loše, potvrđuje i informacija da je jednom pojeo fotografiju hrane koju je pronašao u novinama.

U jednom zatvoru se sukobio i sa kuvarom, ali ga je pustio na miru nakon što su ga pravosudni policajci ubijedili da je kuvar "njihov čovjek".

Incident i dodatna kazna

Indeks je dobio potvrdu incidenta koji je Aleksić izazvao u Kaznionici u Lepoglavi, gdje je služio kaznu zbog ubistva 22-godišnjakinje počinjenog 1994. godine. Zbog toga je dobio dodatnu kaznu od godinu i četiri mjeseca zatvora.

Incident se dogodio 7. avgusta 2007. oko 14 časova u sali za gledanje televizije, gdje je Aleksić drugog zatvorenika udario drvenom daskom za sječenje mesa, a zatim ga četiri puta "skakavcem" posjekao po vratu.

Radilo se o lakšim povredama, pa je Aleksić optužen za pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda iz netrpeljivosti. Pored zatvorske kazne dobio je i mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Aleksić je u svojoj odbrani tada rekao da ga je oštećeni nekoliko dana prije incidenta provocirao pogledima i grimasama, što ga je uznemiravalo, ali da tada nije reagovao. Naveo je da mu je tog dana drugi zatvorenik više puta opsovao pokojnog oca riječima: "J... ti ćaću!", zbog čega ga je upozorio da prestane.

Tvrdio pred sudom da je psihički zdrav

Ispričao je da je u tom trenutku u TV sali nožićem sa oštricom dugom šest centimetara sjekao jabuku na dasci, te da mu se potom "zamračilo pred očima".

Tvrdi da je tada prišao oštećenom i udario ga daskom u glavu. Nije mogao sa sigurnošću da kaže da li ga je i nožićem povrijedio, jer se, kako je tvrdio, ne sjeća svih detalja događaja. Rekao je i da se ne sjeća krvi na mjestu incidenta, te da su ga nakon toga odveli pravosudni policajci.

Zbog tog događaja disciplinski je kažnjen sa šest mjeseci samice u Kaznionici u Lepoglavi.

Dodao je da se prije sukoba drugi zatvorenik zaletio prema njemu, ali da on nije zadobio nikakve povrede. Opisao ga je kao "incidentnu osobu koja voli da provocira". Istakao je i da se tada nije psihijatrijski liječio jer mu je ranije izrečena mjera istekla. Uvjeravao je sud da nema zdravstvenih problema.

Nalaz vještaka

Vještak koja je tada pregledala Aleksića nije utvrdila duševnu bolest, već poremećaj ličnosti koji se ogleda u lošoj prilagodljivosti.

Zaključila je da je djelu prethodio dugotrajan konfliktan odnos sa oštećenim, koji je kod optuženog stvarao unutrašnju napetost koja je na kraju eskalirala nasilnom reakcijom. U trenutku napada došlo je do suženja svijesti, slabljenja racionalnog rasuđivanja i kontrole ponašanja, uz pojačane impulsivne reakcije.

Zbog toga je njegova sposobnost da razumije svoje postupke i upravlja ponašanjem u trenutku djela bila bitno smanjena.

Vještaci su predložili izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja u ustanovi. U ovom slučaju Aleksiću je olakšavajuća okolnost bilo loše socio-ekonomsko stanje, ali i smanjena uračunljivost. Do tada je već imao tri presude zbog krađa.

Ubistvo tinejdžera

Student Luka M., koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao je do kuće osumnjičenog Aleksića kako bi mu predao narudžbinu, kada je Aleksić u kući iz vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio mladića, nakon čega se udaljio sa lica mjesta.

Prema izjavama komšija, osumnjičeni je iz kuće otišao naoružan automatskom puškom, a nosio je sa sobom kofer i ruksak napunjen hranom.

Mještani navode da je Aleksić nekoliko dana prije ubistva u lokalnoj prodavnici kupovao veće količine konzervirane hrane, što možda ukazuje na to da je unaprijed planirao skrivanje, navodi Indeks.hr.

