Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

Stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, kaže njegov sin. Situacija je ista kao i prije nekoliko dana kada je primijećen blagi napredak u smislu par riječi više, koje general Mladić može da izgovori.

Darko Mladić poručuje da je i dalje jako zabrinut, ali da se barem s ocem čuo preko vikenda. To je, priča Darko, razgovor od 10-15 minuta u kojem porodica priča, a general Mladić otprilike potvrdi da je razumio. Porodica, advokati i Srbija ne odustaju u borbi da se general Ratko Mladić pusti iz humanitarnih razloga i da mu se obezbijedi njega koja mu je potrebna.

Porodica generala Ratka Mladića od borbe ne odustaje. Žalbe su upućene Komitetu UN-a za zaštitu ljudskih prava i Komitetu UN-a za zaštitu od torture zbog držanja teško bolesnog pacijenta u zatvorskim uslovima.

"U samici se nalazi već dvije godine. To što ga obilaze medicinski tehničari, doktori i stražari koji ne govore njegov jezik, to njegovu izolaciju suštinski ne mijenja. On, sada pogotovo, ne razumije mnogo toga i ne može da prepozna. Tako da mislim da po svim pravilima i normama takav pacijent bi trebalo da bude otpušten", istakao je sin generala Ratka Mladića Darko Mladić.

Ni zajednički stavovi ljekara da je generalu Mladiću potrebna 24-časovna njega u zdravstvenoj ustanovi nisu bili dovoljni predsjedniku Međunarodnog Rezidualnog Mehanizma za krivične sudove. Argumente odbrane i porodice navedene u zahtjevu za privremeno puštanje je odbila. Prihvata mišljenje da je život generala na kraju, ali to je za Hag, ipak, nedovoljan argument. Upravo taj argument bio je razlog za odbijanje ranijih zahtjeva za puštanje generala Mladića na liječenje.

"Uslovi u zatvorskoj bolnici su toliko visokog kvaliteta da se Mladićeva udobnost može maksimalno osigurati, pritvorsko okruženje ne pogoršava situaciju na način koji dovodi do nehumanog ili nedostojanstvenog postupanja. Ne postoji dodatni tretman dostupan drugdje koji nije dostupan u Holandiji. Mladićevo stanje, iako veoma ozbiljno, pogoršava se i približava se smrti, uglavnom se zasniva na hroničnoj i višestrukoj bolesti, koja se razlikuje od akutne terminalne bolesti sa bržim napredovanjem", naveli su.

U obrazloženju odluke navodi se da general Mladić svakodnevno ima pomoć od kvalifikovanih ljekara, medicinskog i zatvorskog osoblja. Predsjednik suda ističe da se generalova trenutna njega u zatvorskoj bolnici nadovezuje na višegodišnje efikasno liječenje njegovih višestrukih i složenih zdravstvenih problema. Ističu i izuzetan režim posjeta – da članovi porodice imaju mogućnost da budu uz generala tokom njegovih posljednjih trenutaka.

Za advokate generala Mladića odluka predsjednika Mehanizma je pogrešna. U dopisu ATV-u advokat Dragan Ivetić navodi da Odluka pokazuje da se u Hagu nije smisleno bavilo centralnim pravnim i činjeničnim pitanjima koja je postavila odbrana, uključujući katastrofalno pogoršanje – sadašnje terminalno stanje generala Mladića. A ni ozbiljnom analizom da li zatvorska bolnica može da pruži odgovarajuću njegu na kraju života.

"Naš klijent ne može iz kreveta i umire nakon što je pretrpio dva moždana udara u rasponu od nekoliko nedjelja (svi medicinski stručnjaci se sada slažu oko toga). Sa svojim ograničenim govornim sposobnostima, takođe je jasno da ne može smisleno komunicirati. Kada se od njega traži da 'broji do 10', on odgovara sa 'ponedjeljak'. A kada se traži da identifikuje obične i osnovne predmete u sobi, on to ne može", rekao je advokat generala Ratka Mladića Dragan Ivetić.

Advokat Ivetić navodi da su ljekari istakli da general, umjesto da odgovara na pitanja, on ih ponavlja po nekoliko puta. Zaključili su da nije u stanju da obradi pitanja na intelektualnom nivou. I sve to nije bilo dovoljno. Od borbe za generala Mladića ne odustaje ni Srbija. Ministar pravde Srbije još jednom za ATV ponavlja da su ispunjeni svi uslovi za generalovo privremeno puštanje.

"Mi sigurno nećemo odustati od dalje borbe dok ne dobijemo odgovor koji je u skladu sa pravom i svim međunarodnim normama. A to je da se omogući generalu Mladiću liječenje u Republici Srbiji, u institucijama koje su odgovarajuće po svim onim uslovima koje Mehanizam postavi za njegovo liječenje i boravak u Srbiji", kazao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

Komitet UN-a za zaštitu ljudskih prava morao bi da reaguje na nepoštovanje konvencije i pravila, poručuje Vujić. Spremno je i obraćanje Savjetu bezbjednosti UN-a u junu, u kojem će Srbija tražiti pokretanje odgovornosti Mehanizma i njegovog predsjednika. Pravnici ponavljaju da je u slučaju generala Ratka Mladića kazna prerasla u osvetu.