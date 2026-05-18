Izmjene Zakona o pravima boraca sutra pred poslanicima: BORS dao punu podršku

18.05.2026 18:01

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка предсједника Републике Српске Синише Карана и других званичника са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je da je na današnjem sastanku sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata u Palati Republike razgovarano o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca koji će se sutra naći pred poslanicima u Narodnoj skupštini.

"Objasnili smo sve detalje, govorili o efektima Zakona, važno je da je u odnosu na prošlu godinu za realizaciju prava predviđeno dodatnih 120 miliona KM. Ovim zakonom nastojimo da osiguramo budžetska sredstva", naveo je Ostojić, prenosi RTRS.

On je rekao da se novine odnose i na rješavanje pitanja lica koja imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja.

"Da dobijaju dupli borački dodatak, riješili smo i pitanje za ljude koji su bilo ratni zarobljenici. Takođe, djeca poginulih boraca imaće primanje godišnje dva puta u visini osnovice primanja", rekao je Ostojić.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je da BORS učestvuje u pripremi izmjena i dopuna Zakona i da su svi prijedlozi uvaženi.

"Sve što smo predložili nalazi se u ovom zakonu, dajemo mu punu podršku. Pozvaćemo i pozivamo sve poslanike da glasaju za ovaj zakon, oko njega i na njemu se ne smiju skupljati politički poeni", rekao je Gagić.

Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je u Banjaluci sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Osim Karana, sastanku su prisustvovali i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

