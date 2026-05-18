''Novi prijedlog Teherana nije dovoljan za postizanje sporazuma''

18.05.2026 19:16

Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Američka administracija smatra da najnoviji iranski prijedlog nije dovoljan za postizanje mirovnog sporazuma, objavio je portal "Aksios" pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

"Ukoliko Iran ne promijeni svoj stav, Sjedinjene Države će morati da nastave pregovore putem bombi", rekao je zvaničnik.

On je naglasio da nije postignut veliki napredak i da je nakon primirja po naredbi predsjednika SAD Donalda Trampa red na Iranu da pokaže inicijativu.

"Pritisak je na njima da reaguju na pravi način. Vrijeme je da Iranci daju nešto konkretno zauzvrat", naveo je zvaničnik.

On je napomenuo da je Vašingtonu potreban "realan, čvrst i detaljan razgovor o nuklearnom programu".

Zvaničnik je dodao da Vašington i Teheran trenutno ne vode direktne pregovore, već razgovore putem posrednika s ciljem pronalaženja srednjeg rješenja o formatu konačnih pregovora.

Najnovija iranska ponuda sadrži garancije za odustajanje od nabavke ili proizvodnje nuklearnog oružja, ali ne i detalje o obustavi obogaćivanja uranijuma ili prebacivanju visokoobogaćenog uranijuma iz zemlje, podsjeća Aksios".

(SRNA)

